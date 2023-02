MÉS per Mallorca i el GOB aposten activament pel decreixement turístic

MÉS per Mallorca i l'organització ecologista GOB han coincidit aquest dimecres en la necessitat d'avançar «activament» en el decreixement turístic a Balears, durant una trobada entre Lluís Apesteguia (coordinador de MÉS i candidat a la presidència del Govern), Maria Ramon (candidata de MÉS al Parlament), Catalina Inés Perelló (candidata al Consell), Amadeu Corbera (president del GOB) i Margalida Ramis (portaveu del GOB).

En declaracions als mitjans, Ramis ha apuntat que des del GOB s'han mantingut crítics amb el Govern en aquest aspecte. Ha considerat que aquesta legislatura, malgrat haver emprès el Govern «iniciatives per a minvar els impactes del turisme» i «obrir debats» sobre els límits que s'hi han d'imposar, no hi ha hagut la «profunditat» necessària per a afrontar el canvi de model. Amb tot, per a la portaveu de la formació ecologista «ha faltat anar al problema d'arrel», que suposaria el canvi de model econòmic.

Ramis ha convidat la formació ecosobiranista a recollir en el seu programa electoral les propostes del GOB en matèria de protecció integral del sòl rústic, que serà «estratègic» i que actualment pateix «pressions» de la indústria fotovoltaica. També ha traslladat reivindicacions en protecció de costa i litoral, ordenació del territori i decreixement turístic per a caminar cap a un model més diversificat.

Per part seva, Apesteguia ha apuntat que les propostes del programa marc de MÉS per Mallorca per a la pròxima legislatura quant a protecció del territori, medi ambient, decreixement turístic i transformació del model econòmic «van en la línia del treball que duu a terme i defensa el GOB». El coordinador de MÉS ha convidat els representants de l'entitat a realitzar aportacions per a millorar el programa a fi «d'apostar per polítiques sectorials, però que vagin a la profunditat de la qüestió amb l'objectiu de transformar-la».