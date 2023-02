El Govern, preocupat per l’anunci de privatització de la torre de control de l’aeroport de Palma i el futur dels treballadors

El Govern ha mostrat la seva preocupació sobre la possible privatització de la torre de control de l’aeroport de Palma i el futur dels seus treballadors.

En aquest sentit, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri, ja ha iniciat contactes amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè s’informi el Govern de totes les actuacions que es duguin a terme en relació a aquest procés. El Govern també li ha expressat la seva preocupació en relació a les conseqüències que se’n puguin derivar.

Des del punt de vista laboral, expressa la preocupació per la situació de la plantilla formada pels 55 treballadors actuals de la torre de control, especialment en cas de no produir-se la subrogació amb el nou proveïdor, com ha passat en processos similars.