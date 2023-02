El Parlament dona suport a la docent de La Salle de Palma i condemna els insults i amenaces

El Parlament ha aprovat aquest dimarts una Proposició no de Llei presentada per MÉS per Mallorca i els socis de Govern per tal que la institució manifesti la seva solidaritat i el seu suport a la professora del col·legi La Salle de Palma com també al claustre del centre i a l’equip directiu; condemni totes aquelles manifestacions amenaçants que s’han realitzat a les diferents xarxes socials; declari intolerable la instrumentalització política que certs grups fan de l'educació i la llengua; i reconegui la tasca professional i l’esforç de tots els docents, els claustres i els equips directius, que treballen per a aconseguir tenir una educació de qualitat i formar l’alumnat amb els valors democràtics i de respecte.

Cal recordar que el 25 de novembre de 2022 es varen produir uns fets amb l’alumnat de Batxillerat al centre concertat La Salle de Palma, els quals varen generar tota una sèrie de manifestacions i de posicionaments en contra de l’actuació de la professora, inclosos insults, comentaris intolerants i, fins i tot, amenaces.

Amb aquest tipus de fets es minva de manera substancial el reconeixement a la tasca dels docents i s’impacta molt negativament amb els principis d’autonomia organitzativa i reglamentària dels centres educatius, ja que no sols es recrimina l’actuació concreta de la professora davant una situació que no s’adequava al reglament de funcionament del centre, sinó també a tot l’equip directiu que, davant aquesta situació, va prendre les mesures disciplinàries que considerava adients per resoldre l’incident, ha explicat MÉS per Mallorca.

Amb aquest ambient, i amb el suport de determinades formacions polítiques espanyolistes, s’ha mantengut una pressió constant, ofensiva, intimidatòria i amenaçant cap a la professora i la seva família mitjançant les diferents xarxes socials. Un ambient que ha estat aprofitat per a convocar manifestacions de caràcter polític i amb la finalitat de menysprear la tasca dels docents, així com generar un clima de crispació i enfrontament dins de la comunitat educativa.

Des del Govern s’han iniciat actuacions per a l’aclariment dels fets, però, independentment d’aquestes, «resulta imprescindible deixar palès que les reaccions en forma d’atac i amenaces cap a una docent d’un centre educatiu de les Illes Balears resulten del tot intolerables i hem de fer una crida a tota la ciutadania perquè mostri el seu rebuig», ha assegurat el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’. «Els centres educatius han de ser espais estrictament docents on es pugui generar debat amb criteris pedagògics, però sense anar més enllà del seu valor didàctic», ha apuntat el diputat.

Per tot això, MÉS per Mallorca i els socis de Govern varen presentar aquesta PNL, que ha resultat aprovada aquest dimarts.