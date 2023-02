Salut comença a vacunar contra el virus del papil·loma humà els adolescents de sexe masculí de 12 anys

La Conselleria de Salut i Consum ha iniciat ja el procés per vacunar contra el virus del papil·loma humà els adolescents de sexe masculí de 12 anys, és a dir, tots els nascuts l’any 2011. Es calcula que més de 6.800 adolescents es beneficiaran d’aquesta prestació. Cal recordar que fins ara només es vacunava les nines. A l’adquisició d’aquestes vacunes per a aquest col·lectiu enguany es destinaran 655.200 euros.

La Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del 'Sistema Nacional de Salut', després d’analitzar el document tècnic elaborat pel grup de treball de vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) de la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions, el 20 d’octubre de 2022 va decidir incloure la vacuna contra el VPH per als adolescents de sexe masculí en els programes de vacunació de les comunitats autònomes. D’aquesta manera, s’amplia la vacunació del VPH del sexe femení al sexe masculí.

Per això, la Direcció General de Salut Púbica i Participació ha dictat la instrucció segons la qual s’inclou en el programa de vacunació contra el VPH tots els adolescents de 12 anys. La primera cohort de sexe masculí inclosa és la nascuda l’any 2011.

La vacunació dels al·lots començarà tan aviat com es distribueixin les dosis que proporciona la Direcció General de Salut Pública i Participació als centres de vacunació, d’acord amb la planificació habitual.

Així mateix, està previst continuar la recaptació d’adolescents i joves de sexe femení fins a l’edat de 26 anys.

El virus del papil·loma humà (VPH) és un virus que afecta principalment la pell i les mucoses. Fins ara, s’han identificat més de 150 tipus diferents d’aquest virus i dotze són considerats cancerígens.

Segons el tipus de virus poden produir berrugues cutànies, berrugues genitals i alguns tipus de càncer, principalment càncer de coll d’úter ─també anomenat de cèrvix─, i en proporcions molt més petites, càncer de vagina, d’anus, de penis, de boca o de laringe. La majoria de les infeccions passen sense símptomes i desapareixen espontàniament dins un període variable de fins a 2 anys. Les que persisteixen per sobre de 2 anys s’associen amb més freqüència a lesions precanceroses.

La manera més eficaç de prevenir la infecció per VPH és la vacunació. El preservatiu evita moltes infeccions per VPH, encara que no és totalment eficaç perquè la infecció per VPH s’estén a tota la zona genital i el preservatiu només en protegeix una part. Malgrat això, sempre s’ha d’utilitzar preservatiu ja que també evita embarassos i altres infeccions de transmissió sexual.

Les dones són les principals afectades per càncers causats pel VPH. El càncer de coll d’úter és un dels més freqüents en les dones, sobretot en les dones joves.