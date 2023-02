IB3 internalitza 315 treballadors, que deixaran de treballar per a empreses privades subcontractades

L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears culmina avui el procés d’internalització de l’àrea d’informatius i del personal tècnic i d’explotació. Això implica que 315 treballadors, que fins ara treballaven per a cinc empreses privades subcontractades, esdevinguin personal laboral fix al servei directe de l'administració pública.

El Govern havia anunciat el mes passat que el primer dia de febrer es materialitzaria aquesta internalització. El procés ha consistit en la subrogació d’empreses en virtut d’una sentència del Tribunal Suprem de l’any passat, que estableix la fixesa dels treballadors de serveis públics externalitzats i assumits directament en la gestió per l’Administració.

La internalització dels informatius d’IB3 és una reivindicació històrica dels treballadors i una passa que no ha estat la primera vegada que s’ha plantejat. Des de fa 18 anys, moment en què es celebraren els contractes de subcontractació amb empreses privades com Dalton, la plantilla qüestionava la legalitat d'aquesta cessió i exigia la contractació directa per part de l'ens públic.

Amb aquesta internalització, la redacció dels equips d'informatius passen a dependre directament d'IB3, sense que hi incidesqui la intermediació econòmica i ideològica d'empreses privades. Això no obstant, d’entre els treballadors que fan feina dia a dia a les redaccions d’informatius d’IB3, continuen externalitzats l’equip del servei lingüístic de català.