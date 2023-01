Creus que l'exempció del català a la Sanitat és motiu suficient per trencar el Govern?

L'exempció del català a la Sanitat és, sens dubte, el tema més polèmic de la recta final de la legislatura. La postura injustificable del PSIB-PSOE de no demanar el requisit en els processos d'estabilització de plantilles ha generat una forta reacció de la societat civil que veu perillar els drets lingüístics dels ciutadans.

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha mostrat el seu profund desacord amb la postura defensada per Francina Armengol i ha demanat una rectificació urgent. Però el PSOE no dona el seu braç a tòrcer i manté una postura que pot ser contrària a la llei. Tant l'OCB com l'STEI han presentat recursos contra l'estabilització que amenacen d'aturar el procés judicialment.

Mentrestant, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos han fet front comú i s'han desmarcat de la postura del seu soci de coalició. Els ecosobiranistes exigeixen el requisit del català, tot i defensar l'exempció de l'acreditació durant dos anys. Dins el partit liderat per Lluís Apesteguia hi ha molt de malestar i molts veuen com una flagrant deslleialtat la postura del PSOE.

D'altra banda, el Departament de Filologia Catalana de la UIB també ha mostrat la seva preocupació amb la mesura i consideren que pot suposar un retrocés en els drets lingüístics. En aquest sentit, aquesta pròxima setmana hi ha una reunió del Consell Social de la Llengua Catalana en el qual es tractarà el problema del requisit. Una reunió que es preveu que sigui tensa i on les entitats tenen l'esperança que el PSOE recapaciti.

Amb tot, només la dreta i la ultradreta semblen contentes amb aquesta polèmica. Tant el PP com Vox han deixat clar que el seu full de ruta implica eliminar el català a la Sanitat i a l'administració pública. Si arriben a governar, preveuen eliminar el requisit de català, deixant els ciutadans indefensos davant la vulneració dels drets lingüístics. I així, el malestar no deixa de créixer entre la ciutadania que no acaba d'entendre què diferencia els postulats de dreta de la postura d'Armengol.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que l'exempció del català a la Sanitat és motiu suficient per trencar el Govern. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, MÉS i Podemos han de trencar les aliances amb el PSOE

-No, malgrat la gravetat, no és motiu suficient per trencar el pacte