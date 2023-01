Dos excarcerats i rebaixes de pena a altres setze condemnats gràcies a la llei «només sí és sí»

Un total de 18 condemnats per delictes de naturalesa sexual a Balears s'han vist beneficiants en virtut de la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, coneguda popularment com la llei «només sí és sí». Fins aquest divendres, particularment, dos condemnats per delictes de naturalesa sexual han sortit de presó i altres 16 han vist rebaixades les seves penes.

Així, 16 nous beneficiats se sumen als dos que ja havia anunciat el Tribunal Superior de Justícia anteriorment. Cal destacar que la Fiscalia havia emès dictàmens desfavorables a la reducció de condemna sobre 13 dels 18 beneficiats. Això no obstant, la jurisprudència del Tribunal Suprem indica que aquesta reducció és obligatòria, independentment de les al·legacions de les parts.

La nova llei preveu una reforma del Codi Penal consistent en la rebaixa de les penes imposades als autors de delictes d'aquesta naturalesa. Pel principi de la retroactivitat de la llei penal més favorable, tots aquells casos que estiguin en procés de judici o ja s'estigui executant una condemna, les noves disposicions s'apliquen a totes les agressions sexuals, independentment del moment de comissió del delicte.