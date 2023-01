Organitzen una caminada per a celebrar l’obertura del tram entre ses Basses i la Trapa de la Ruta de Pedra en Sec

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca ha organitzat una caminada popular per al dissabte 14 de gener per a celebrar l’obertura i senyalització del tram entre ses Basses i la Trapa. L’itinerari té un interès paisatgístic elevat, amb vistes excepcionals sobre la costa i, especialment, sobre el Parc Natural de sa Dragonera. Discorre per una zona calcinada per diversos incendis, que es recupera a poc a poc, i en la qual el càrritx és omnipresent, encara que també hi creixen garballons, pins o ullastres.

Amb la senyalització d’aquest camí, la Trapa quedarà connectada amb el coll de sa Gramola a través de l’itinerari principal i amb el nucli de s’Arracó a través de la variant de s’Arracó. El tram entre ses Basses i la Trapa que suposa una incorporació nova a la Ruta de Pedra en Sec GR-221 té 3,5 quilòmetres i forma part de l’etapa 1 Port d’Andratx – Coma d’en Vidal. D’aquesta manera aquest sender passa a tenir 183,3 km oberts, dels quals 102,3 són de l’itinerari principal i 81 de les variants.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha recordat que «amb aquesta caminada popular celebram la primera expropiació que hem fet mitjançant la Llei de camins públics i rutes senderistes de Mallorca, una norma històrica que va impulsar el Departament la passada legislatura». «El senderisme de Mallorca està d’enhorabona. A mesura que avancem amb els processos d’expropiació que tenim oberts anirem afegint altres incorporacions a la Ruta de Pedra en Sec», ha afegit Ribot.

Punt de trobada

Per a participar en aquesta activitat cal inscriure-s’hi prèviament. Les places són limitades. L’excursió sortirà de l’aparcament proper al coll de sa Gramola a les 9.00 h. Cal portar calçat còmode, roba abrigada, talla-vent, aigua i menjar. Anada i tornada pel mateix camí. Dificultat: baixa. Duració aproximada de l'excursió: 4 hores.