[VÍDEO] Valtònyc a Armengol: «Encara som a temps de fer-me tornar a Mallorca»

Josep Miquel Arenas, més conegut pel pseudònim Valtònyc, ha participat telemàticament a la manifestació de la Diada de Mallorca de 2022 celebrada aquest divendres a Palma. La concentració, convocada per l'Esquerra Independentista, ha tengut per lema la reivindicació del dret d'autodeterminació de Mallorca i, en particular, la tornada del raper mallorquí des de l'exili.

Valtònyc és un cantant de rap que fou condemnat a tres anys i mig de presó per la justícia espanyola pel contingut contrari a la monarquia i a l'ultradreta espanyola. Havent rebut la sentència, fugí a Bèlgica deixant en evidència la policia espanyola, on du cinc anys vivint exiliat. Des d'allà, ha rebut diverses sentències per part de tribunals belgues i europeus que l'exculpen i que, d'una forma o d'altra, confronten la dèria persecutiva contra la dissidència de la judicatura espanyola. També ha aconseguit que s'elimini del codi penal belga el vuitcentista i anacrònic delicte d'injúries a la corona.

En un missatge enviat als assistents a la manifestació, el cantant mostra el seu agraïment pel suport rebut tant en aquesta ocasió com durant els deu anys que ha durat la repressió espanyola contra ell i, indirectament, la seva família. Ha aprofitat també per agrair a Jorge Campos, un dels màxims dirigents de l'espanyolisme d'ultradreta a Mallorca i primer denunciant contra Valtònyc, per haver-lo permès evidenciar davant Europa la manca de llibertat d'expressió a Espanya i «fer de Bèlgica un país millor».