[VÍDEO] Lluís Llach: «Valtònyc, has convertit el teu exili en una lluita per les llibertats col·lectives»

Lluís Llach, referent en el camp de la música reivindicativa durant el tardofranquisme, ha mostrat el seu suport a Valtònyc, raper mallorquí exiliat després d'haver rebut una condemna de tres anys i mig de presó per les seves lletres contra la corona i l'espanyolisme. Ho ha fet, juntament amb altres personalitats polítiques com Carles Puigdemont o Clara Ponsatí, mitjançant un vídeo amb motiu de la celebració de la Diada de Mallorca, que té com a lema la reivindicació de la tornada del cantant a l'illa.

Lluís Llach ha agraït a Valtònyc que hagi convertit la seva lluita personal en un exemple amb el qual abanderar una «lluita per les llibertats col·lectives i la llibertat d'expressió». Ha recordat també que els anys a l'exili li han servit per enriquir-se personalment, la qual cosa no només el beneficiarà a ell sinó que repercutirà positivament sobre tothom.