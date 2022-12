[VÍDEO] Clara Ponsatí: «L’exili de Valtònyc mostra al món la perversió de la corona i la justícia espanyoles»

Clara Ponsatí, diputada al Parlament Europeu per Junts per Catalunya i exiliada a Bèlgica des del 2017 per la seva pertinença al govern català durant els fets d'octubre d'aquell mateix any, ha participat telemàticament a la Diada de Mallorca. Juntament amb altres peronalitats de rellevància pública, ha mostrat el seu suport a Valtònyc, raper condemnat a tres anys i mig de presó per les seves lletres, i també exiliat. El missatge s'ha emès amb motiu d'una Diada que té com eix central la tornada del cantant a la seva terra natal.

Clara Ponsatí ha enaltit la tenacitat de Valtònyc en la seva confrontació des de l'exili contra la justícia i monarquia espanyoles, que ha titllat de «perverses». Li ha agraït la seva participació a l'exili català, el qual considera «més fort, decidit i convençut» amb la seva presència, i ha fet una crida a mantenir la unitat fins assolir l'objectiu final de la seva lluita.