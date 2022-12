[VÍDEO] Carles Puigdemont: «L’exili de Valtònyc és una gran injustícia»

Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya a l'exili a Bèlgica des del 2017, ha participat telemàticament als actes de la Diada de Mallorca. Enguany, un dels eixos principals de la diada nacional és reivindicar la tornada del raper Joan Miquel Arenas, àlias Valtònyc, que es troba també a l'exili després d'haver estat condemnat a tres anys i mig de presó per les seves lletres contra la monarquia i l'ultradreta espanyolista.

En un breu missatge en vídeo, Carles Puigdemont ha exposat les raons per les quals considera que Valtònyc hauria de poder tornar a Mallorca. Ha titllat la seva situació de «gran injustícia» i ha manifestat el seu desig, tot apel·lant a les seves filles, de viure en una societat de justícia. Ha conclòs que, si la seva tornada fos possible, suposaria un èxit de tots els esforços que conjuntament hi han dedicat.