El Govern reforça el servei de transport públic davant d'un previsible augment de la demanda

A partir del pròxim 1 de gener, el bus, el tren i el metro seran gratuïts per als usuaris que utilitzin la targeta intermodal. A la gratuïtat de la xarxa ferroviària vigent des de setembre s'hi afegeix la gratuïtat a la xarxa de bus, que ha comptat amb descomptes de fins al 70 % en els darrers mesos.

«Aquesta és una passa endavant molt important per a moltes famílies, perquè aquest hivern serà complicat per molta gent», ha dit aquest dimecres la presidenta Armengol en roda de prems a les cotxeres de Moventis a Son Bugadelles. «Anim les persones que no tenguin la Targeta Intermodal que la treguin i a la població en general que faci ús del transport públic. Quan falten tres dies per acabar l'any, ja hem transportat 1 milió de passatgers més que en 2019, l'any de rècord fins ara. Els ciutadans i ciutadanes, quan els dones possibilitats, responen molt bé».

Davant d'aquesta gratuïtat, el conseller de Mobilitat, Josep Marí, ha explicat que el Govern ha aprovat la compra de nous busos per reforçar el transport públic per un augment previsible de la demanda.

La gratuïtat dels viatges amb la targeta intermodal també es fa extensiva als viatges fets a la xarxa de l'EMT de Palma, siguin o no transbords, excepte a les línies de l'aeroport, en les quals se continuarà pagant l'import habitual.

Aquesta targeta intermodal es pot aconseguir a les oficines d'atenció a l'usuari del TIB de Palma, Inca, Manacor i Alcúdia, i a les oficines d'atenció ciutadana (OAC) de Marratxí, Llucmajor, Santa Ponça i Magaluf.