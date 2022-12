Al-Mayurqa, Nita i Plan-ET actuaran al concert de la manifestació de la Diada

El concert de la Diada de Mallorca d'enguany presenta un cartell ben atractiu i ben variat.

El concert començarà just després de la manifestació que es farà a Palma a les 18.00 hores. Serà al parc de les Estacions de Palma i enguany comptarà amb les actuacions d'Al-Mayurqa, Nita i Plan-ET.

Al-Mayurqa

Al-Mayurqa és un grup nascut l’any 1994 amb la intenció de dignificar la música tradicional mallorquina fent una lectura actual del temes que ens defineixen com a poble.

Compromesos amb un país, un idioma i una forma de viure i sentir que conformen la nostra identitat.

Nita

Nita és una proposta musical que fa fusió de pop i grunge poc convencional. El quartet sembla que hagi composat 10 temes de pur grunge, els hagi passat per una tecnologia futurista desconeguda per convertir-los en un pop rabiós però assossegat alhora. Banda sonora perfecta per una apocalipsi distòpica observada a través d’un filtre d’Instagram embellidor.

Plan-ET

Una de les revelacions de l'estiu musical mallorquí ha estat la irrupció de Plan-ET, un compositor i cantant manacorí que fa trap, música electrònica i urbana amb certa dosi de crítica social i que ja ha triomfat en festivals com el 'Treu la Llengua' celebrat a Inca o el 'Mobofest' a Lloret de Vistalegre i que ja ha confirmat la seva participació a l'Acampallengua que es farà a Sa Pobla la propera Primavera.