La Sibil·la regna en la Nit de Nadal mallorquina

El 'Cant de la Sibil·la', una tradició de al Nit de Nadal a Mallorca, ha sonat aquest dissabte, 24 de desembre, en la majoria de parròquies de l'illa.

Aquesta tradició, compartida a rreu dels Països Catalans, per bé que Mallorca és el lloc on s'ha conservat més, destaca en les celebracions del Santuari de Lluc, on la interpreta un blauet, i la Catedral de Mallorca, on enguany Nadia Akaârir ha posat veu a aquest cant medieval que, a més, és Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco des de 2010.

Akaârir ha estat la primera persona del Cor de La Seu a cantar el 'Cant de la Sibil·la' en la 'Missa del Gall' que ha tengut lloc aquest 24 de desembre, a les 23.00 hores, en la Catedral de Mallorca.

«Tot i que vaig començar amb el 'Cant de la Sibil·la' quan tenia només 15 anys, aquest dissabte 24 de desembre serà especial perquè serà la primera vegada que la canti a La Seu, un temple preciós i amb molta història, la qual cosa fa d'aquest moment un honor», va dir Akaârir després de realitzar el divendres l'últim assaig.

La Missa de Matines en la Catedral ha estat presidida pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. En ella, els feligresos han pogut escoltar el 'Cant de Sibil·la' en la veu d'Akaârir, amb interludis de la Capella de La Seu.

Patrimoni Immaterial de la Humanitat

Cal recordar que el 'Cant de la Sibil·la' és un drama litúrgic de melodia gregoriana que va tenir molta difusió durant l'Edat Mitjana en el sud d'Europa i que s'interpreta de manera tradicional en la Vigília de Nadal a les esglésies de Mallorca.

L'any 2010 va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Anteriorment havia estat declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) pel Consell de Mallorca al desembre del 2004.