Protecció del patrimoni: la Torre Picada de Sóller ja és propietat del Consell

El Consell de Mallorca ha formalitzat la compra de la finca de Sóller on hi ha ubicada la Torre Picada, element patrimonial declarat Bé d'Interès Cultural que des d'ara ja és de propietat pública.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, juntament amb el conseller d'Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, han signat amb la propietat de la finca el contracte de compravenda, fent que la Torre Picada de Sóller sigui «de tots els mallorquins i mallorquines». Cladera ha agraït a la família Castañer Puig que hagi optat per fer possible que la finca passi a ser patrimoni públic en lloc de «vendre a compradors privats».

Al passat mes de novembre, el ple va habilitar una partida de crèdit per valor d'1.360.000 euros per a fer front al procés de compra. Es tracta d'una finca d'una quarterada, a una zona molt freqüentada a vorera de l'espadat a la zona nord del municipi de Sóller i del seu port. Conté una edificació de prop de 150 metres quadrats, de secció circular i 12 metres d'alçada, coneguda per sa Torre Picada, la torre de defensa més gran de l'illa i una de les millor conservades, de la que es troben registres històrics de principis del segle XVII.

En aquest sentit, el servei de Patrimoni del Consell de Mallorca ha destacat «els valors patrimonials» de la construcció, com a mostra d'arquitectura defensiva que va ser el comú denominador a totes les zones de litoral de l'illa. Dins aquest conjunt de tipologies arquitectòniques, les torres de defensa serien les expressions més senzilles, però amb un valor simbòlic i patrimonial molt elevat. I amb aquest motiu justifica que s'iniciï el tràmit per convertir la torre i el terreny que la voreja en patrimoni públic.

La Torre Picada ha format part de diferents rutes senderistes senyalitzades al municipi de Sóller, i el seu entorn ha restat accessible, fet que ha convertit aquest punt en lloc popular que també ha quedat inclòs dins dels itineraris familiars del Consell de Mallorca i part del projecte europeu Cherish Interreg Europe, projecte interregional per millorar les polítiques de patrimoni natural i cultural. L'Ajuntament de Sóller havia expressat la voluntat que el Consell de Mallorca pogués iniciar el procediment de compra de la Torre Picada, per «la indiscutible importància històrica i cultural del monument».

La finca de la Torre Picada s'inclourà dins la xarxa de finques públiques de la institució, per garantir el manteniment del patrimoni natural i arquitectònic que l'ha caracteritzada durant els darrers 4 segles. Així, segons han explicat, la compra de la Torre picada completa l'estratègia del Consell «per convertir en patrimoni públic espais emblemàtics de l'illa, com l'antiga central d'Alcanada, la Tanca de Can Domènech o el Castell d'Alaró».