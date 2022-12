El Programa de Transició Justa aportarà 4,2 milions d'euros per a la descontaminació de la central d'Alcanada

La Comissió Europea ha aprovat el Programa de Transició Justa de l'Estat espanyol que inclou la proposta del Consell de Mallorca per descontaminar la central tèrmica d'Alcanada, a Alcúdia. El conseller de Presidència, Javier de Juan, ha mostrat la seva satisfacció per aquesta ajuda de 4,2 milions d'euros que permetrà «garantir la seguretat de les instal·lacions i en un futur posar en marxa un projecte de reconversió en la zona».

L'inici del procés de descontaminació dels terrenys i de les instal·lacions, adquirides per la institució aquest mateix mes de desembre, està previst per aquest mateix 2023. «S'ha de retirar el fibrociment i l'amiant, presents en les construccions dels anys 50 i 60 de les centrals com aquesta. També caldrà revisar el subsol per llevar els possibles vessaments de fuel o metalls pesants», ha explicat de Juan.

Segons el conseller, l'objectiu és reconvertir la zona en la línia del projecte Alcúdia Tech Mar. «Aquest indret s'ha de convertir en un punt de referència d'innovació, un punt neuràlgic de diversificació i transformació del model productiu per fer front als reptes del canvi climàtic a través de la descarbonització del mar», ha conclòs de Juan.