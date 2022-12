Devuit centres escolars de Mallorca, distingits amb el guardó de Centres Ecoambientals

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, han entregat, aquest dilluns, els guardons i certificats als Centres Ecoambientals de Palma. També han assistit a l’acte el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, i la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández. Així, 18 centres escolars han estat distingits amb el guardó, mentre que s’han entregat 52 certificats.

Mir ha destacat la tasca feta tant per l’alumnat com pels equips docents per «traslladar a les aules la consciència, les accions i les mesures necessàries per fer del nostre present i del nostre futur un lloc més habitable i sostenible».

Per la seva banda, Martí March ha assenyalat que «els centres educatius són indrets dinamitzadors i promotors del canvi en aspectes essencials com els mediambientals ja que l’alumnat els trasllada a les famílies i poc a poc s’estén una mirada més sostenible a tota la societat».

Els centres guardonats han estat els següents: CC Beata Francinaina Cirer, CC Escolania de Lluc, CEIP Eleonor Bosch, CEIP Pere Cerdà, CEIP Rei Jaume I, CEIP Sant Jordi, CEIP Ses Marjades, CEPA Francesc de Borja Moll, IES Felanitx i IES Ramon Llull. A més, l’han rebut després d’haver fet un parèntesi al programa el CC Sant Felip Neri, CC Verge del Carme, CEIP Juníper Serra, IES Bendinat, IES Joan Maria Thomás, IES Marratxí i IES Puig de sa Font. Per primera vegada, l’IES Inca rep aquest guardó.

Pel que fa als certificats, l’han rebut: CC Es Liceu, CC La Porciúncula, CC La Salle-Palma, CC La Salle-Manacor, CC Montisión, CC Sagrat Cor, CC Sagrats Cors, CC San Buenaventura, CC Sant Alfons, CC Sant Antoni Abat, CC Sant Francesc d’Assís-Manacor, CC Sant Josep Obrer I, CC Sant Josep Obrer II, CC Sant Vicenç de Paul. CCEE Mater Misericordiae, CEIP Colònia de Sant Jordi, CEIP Els Tamarells, CEIP Es Puig, CEIP Es Vinyet, CEIP Fornalutx, CEIP Gabriel Janer Manila, CEIP Jafudà Cresques, CEIP Jaume I, CEIP Mestre Colom, CEIP Na Caragol, CEIP Nova Cabana, CEIP Rafal Nou, CEIP Rodamilans, CEIP S’algar, CEIP Ses Bassetes, CEIP Son Anglada, CEIP Son Ferrer, CEIP Tresorer Cladera, CEIP Vialfàs, IES Alcúdia, IES Capdepera, IES Guillem Colom Casesnoves, IES Llucmajor, IES Madina Mayurqa, IES Manacor, IES Mossèn Alcover, IES Nou Llevant, IES Porreres, IES Port d’Alcúdia, IES Portocristo, IES Santa Maria, IES Santanyí, IES s’Arenal, IES Sineu, IES Son Cladera, IES Son Pacs i IES Son Rullan.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha reconegut 32 centres educatius d’arreu de les Illes Balears amb el guardó de Centres Ecoambientals, i ha entregat 85 certificats de participació en la seva dinovena edició. A la convocatòria d’enguany s’hi han inscrit un total de 131 centres escolars, onze més que el curs passat.

El Programa Centres Ecoambientals es va posar en funcionament el 2004 per iniciativa de les conselleries de Medi Ambient i Educació. L’objectiu és impulsar l’educació ambiental en la vida dels centres educatius de les Illes Balears. La proposta implica donar suport als centres educatius per dissenyar plans de treball relacionats amb el medi ambient i que aquests estiguin integrats en els currículums i plans d’estudi propis.