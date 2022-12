La llengua catalana deixa de ser, a la pràctica, un requisit per accedir a un lloc de feina a la Sanitat de les Balears

Els experts ja ho havien advertit i ara, la pràctica els dona la raó: la llengua catalana ha deixat de ser, a la pràctica, un requisit per accedir a un lloc de feina a la Sanitat de les Balears amb el pretext que com que les plantilles són deficitàries, totes les categories han quedat exemptes de presentar titulacions de català.

Així ho ha avançat Ultima Hora, en una notícia elaborada per Sabrina Vidal i en la qual queda patent que ni en oposicions, ni en l'actual procés d'estabilització d'interins, ni tampoc en l'accés a unes borses d'ocupació de la comunitat és obligatori que els metges i infermeres, en totes les seves categories professionals, acreditin el coneixement de la llengua catalana.

Així ho establia la Llei 4/2016 de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública: «Excepcionalment i quan la prestació assistencial pugui resultar afectada per la manca o insuficiència de professionals (...) les convocatòries de selecció i mobilitat poden eximir els requisits de coneixements de la llengua catalana exigits per aquesta disposició transitòria».

Ara, el Govern s'aferra a que existeix un dèficit en totes les especialitats de Medicina, així com d'Infermeria i deixa d'exigir aquest requisit.