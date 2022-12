UOB Ensenyament celebra que les eleccions l'han situat en tercer lloc i considera «impecable» la seva forma de procedir

El passat 1 de desembre es varen celebrar les eleccions sindicals de les diferents Juntes de Personal Docent no Universitari de les Illes Balears, a les quals s'hi presentaren fins a 7 candidatures (8 a Eivissa i Formentera). Per al sindicat UOB Ensenyament aquesta dada és positiva perquè «en la varietat de visions hi ha la riquesa». UOB Ensenyament destaca que ha consolidat «el nombre de representants al conjunt de les illes, i així es manté com a tercera força sindical quant a nombre de representants, i també a la Mesa Sectorial d’Educació».

UOB considera «impecable la seva forma de procedir durant tot el procés». En aquest sentit, UOB «no pot acceptar les acusacions rebudes per part de l’organització sindical SIAU en diferents mitjans de comunicació».

UOB Ensenyament explica que SIAU «ens ha acusat de voler canviar les regles del joc durant el recompte de vots perquè no formàs part de la Mesa. Ara bé, UOB ni pot ni vol canviar les regles del joc democràtic quan el procés ja està engegat, i les accepta, a més de recordar-les i exigir-ne el compliment, tant si l’afavoreixen com si no. Durant l’esmentat recompte, i davant un dubte que es plantejà, la nostra representant es limità a fer notar que per saber quina ha de ser la composició de la Mesa cal acudir al Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial d'Educació de l'Administració de la CAIB (BOIB 24-2-18), i, més en concret, a l'article 1.b quan disposa que:

'(…)1. D’acord amb els resultats de les darreres eleccions a la Junta de Personal Docent No Universitari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es constitueix la Mesa Sectorial d’Educació amb la composició següent:

b) Per la part social, un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals que varen obtenir el 10% o més dels representants en les eleccions de la Junta de Personal Docent No Universitari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (…)'».

L'escrutini va assignar 11 representants a UOB Ensenyament, xifra que està per sobre del 10% exigit en el Reglament. Per tant, segons UOB Ensenyament, «les manifestacions fetes per SIAU no tenen cap fonament ni al fons ni a la forma».

Com a segon punt, UOB desmenteix que «SIAU sigui una escissió d’Unió Obrera Balear. La realitat és que el gener del 2020 set afiliats d’UOB foren expulsats, tot seguint el procés reglamentari definit als estatuts d’UOB, per manca d’avinença amb els principis del sindicat. Anys després, ben entrat aquest mateix 2022, dos d’aquells antics afiliats han participat a la fundació del nou sindicat SIAU. Per tant, no hi ha cap vincle entre UOB i el nou sindicat, ni es pot parlar d’escissió, en no haver-hi ni continuïtat temporal ni voluntarietat en l’abandó del sindicat».

Per concloure, UOB Ensenyament afirma que «continuarà amb la seva tasca d’orientació i defensa activa dels drets dels seus afiliats i, en general, del col·lectiu docent, tal com ha fet fins ara, i sempre des del més estricte respecte a les regles del joc democràtic. Aquest comunicat serà la darrera referència que UOB faci a l’esmentat sindicat, perquè considera que la seva tasca és seguir fent feina amb rigor, fermesa i respecte, i no entrar en conflicte amb altres organitzacions, per tal de no orientar la seva energia cap a bregues estèrils que no fan més que desprestigiar el moviment sindical, i que poden afeblir el moviment i la lluita dels i de les docents».