L'ultradreta torna a intentar-ho: ara apunta contra la directora de l’IES Baltasar Porcel d'Andratx

Esta clar que l'ultradreta espanyolista radicada a Mallorca segueix els patrons i els manuals d'actuació dels moviments feixistes a nivell europeu. I, malgrat l'estrepitós fracàs de la campanya contra la professora de Llengua de La Salle, persisteixen i cerquen la manera de tensionar els centres d'ensenyament com a eix central de la seva precampanya.

Els extremistes han dirigit ara la seva artilleria d'odi, manipulació i mentida contra la directora de l’IES Baltasar Porcel d'Andratx, amb el pretext d'una circular interna amb instruccions sobre com gestionar l'impacte del campionat mundial de futbol masculí en els alumnes.

En la circular, la directora es mostra preocupada pel fet que alguns alumnes segueixen els partits de futbol durant les classes i també recorda que «Està prohibit penjar banderes o altres símbols en espais comuns. Per què? Doncs perquè les banderes són per a estar en els pals ('màstils') i al centre en necessitaríem més de 20 perquè tothom hi pogués penjar la seva. I no en tenim, ni 20 ni cap».

Tot i que la directora del centre ni tan sols es refereix a cap bandera en concret, els feixistes àvids de trobar ossos en el lleu, assenyalen la docent ams els seus mitjans habituals.