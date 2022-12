El Suprem confirma que el confinament dels estudiants a l'Hotel Covid va ser legal

El Tribunal Suprem (TS) ha ratificat la decisió del Govern de confinar els estudiants contagiats de Covid durant els viatges d’estudis a Mallorca el 2021. La sentència de l’alt tribunal s’ha notificat aquest divendres a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma.

El Suprem sentencia que «en conseqüència, mantenir el confinament dels que van donar negatiu a la PCR, en espera de la seva confirmació, era una mesurada ajustada al principi de proporcionalitat si, a més, la relacionam amb la peculiaritat de la crisi de la Covid-19, l’experiència dels retornats dels viatges de final de curs i la situació concreta dels afectats».

És per això que el Suprem desestima el recurs de cassació interposat pel Ministeri Fiscal i assenyala que «no es discuteix en les actuacions que entre els que ja havien tornat després de finalitzar la seva estada a Mallorca estaven aflorant nombrosos positius», a més, «hi havia base racional per presumir que els que encara romanien a l’illa poguessin resultar contagiats i transmetre el seu contagi, dispersant el virus per altres territoris, cosa que era raonable pensar en vista de l’experiència dels recent retornats, pel tipus d’activitats desenvolupades i la manera de comportar-se dels afectats en aquests viatges de final de curs a Mallorca».

El TS confirma doncs la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i desestima l’apel·lació que la Fiscalia de les Balears va interposar davant el Tribunal Suprem.