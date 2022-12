Aprovat el Projecte de llei del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears

El Parlament ha donat llum verda aquest dilluns al Projecte de llei del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears, la primera normativa pròpia sobre aquest tipus d'oci. La consellera d'Afers Socials i Esport, Fina Santiago, ha defensat aquest text legislatiu al·legant que és imprescindible com a eina en l'educació no formal «d'una societat on existeix una tendència a associar l'oci amb el consum o la passivitat davant d'una pantalla».

«Cada any passen més de 47.000 infants i adolescents pels equipaments de lleure, i cada setmana uns 5.000 infants són usuaris d'aquest tipus d'oci», fet que segons la consellera demostra la importància del lleure educatiu. Per això, aquesta normativa se separarà per primera vegada de la Llei de joventut de les Illes Balears, ja que segons Santiago «mantenir-les juntes resultava incompatible considerant la joventut com una etapa única i plena amb necessitats i demandes diferenciades».

Entre altres qüestions, aquesta normativa vol delimitar quines instal·lacions són d'oci educatiu i quines turístiques, així com recollir prohibicions en matèria de consum de tabac i begudes alcohòliques. Tot per facilitar la convivència i afavorir la diversió, el descans, la formació i les relacions socials dels infants i joves.