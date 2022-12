L'Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca celebra la segona jornada de debat sobre el futur sostenible

L'Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca ha celebrat aquest dissabte la segona de les cinc sessions que la conformen. El grup de les 60 persones que hi participen han començat la jornada amb una dinàmica de grup per a continuar amb una fase d'aprenentatge i formació on han escoltat les ponències d'experts de reconegut prestigi com el doctor en enginyeria i professor de la Universitat del País Basc, Aitor Urresti, la Directora d'Energia i Persones d'Ecodes, Cecilia Foronda o l'advocada especialitzada en dret ambiental, Miquela Grimalt.

El professor Urresti ha parlat sobre el sistema energètic de les Balears i ha afirmat que a les Illes, el 90% de les emissions estan lligades a l'ús de l'energia. «Les Balears han de replantejar el seu sistema energètic si volen reduir les emissions» ha afegit Urresti.

L'advocada Miquela Grimalt ha afirmat que amb les xifres de població estimades per a l'any 2050 caldrien gairebé 3 planetes com la Terra per a proporcionar els recursos naturals necessaris per a mantenir la manera actual de viure. «És essencial que emprenguem el camí cap a una transició energètica, prioritzant les persones que més ho necessiten, perquè no quedin presos dels combustibles fòssils, les energies cares i els habitatges i equips més ineficients» ha afirmat, per part seva, Cecilia Foronda experta en pobresa energètica.

Implantació de les energies renovables

Per part seva, el Director General d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha informat que «les primeres dades del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic de les Balears i que està impulsant el Govern, fixen un objectiu de renovables de 1600 MW per a 2030, per assolir una penetració de renovables del 37%».

Durant la jornada també ha participat diversos actors socials com la Fundació Rezero, Tirme, Greenpeace o Endesa, i s'han presentat l'exitós projecte de transició energètica ciutadana 'La Palma Renovable', de l'illa canària de La Palma.

La tercera sessió de l'Assemblea se celebrarà, passades les Festes de Nadal, el 14 de gener a Pollença, i estarà centrada en la mobilitat (terrestre, aèria i marítima) i el canvi de model econòmic.