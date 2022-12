ARCA exigeix la conservació dels escars del Port des Canonge

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha remarcat aquest divendres que sempre han manifestat preocupació pel fet que des de l'administració de Costes «es duguessin a terme iniciatives per demolir elements humils que varen ser construïts dins domini públic a Mallorca durant la primera meitat del s. XX».

«Volem recordar que sempre hem manifestat la nostra total oposició a les amenaces de demolició d'escars que periòdicament han arribat des de Costes. Els petits escars o alcoves formen part del paisatge costaner i recorden uns usos que encara ara es mantenen», han apuntat.

De fet, remarquen que a un nucli com el Port des Canonge, els escars no tan sols formen part del paisatge, sinó que «conformen en el seu conjunt la identitat de l'empremta humana a aquell indret que llinda amb la costa». A més, fan referència al fet que la Serra de Tramuntana ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat pels seus valors naturals i «també per la seva transformació paisatgística de la mà de l'esser humà».

En el cas des Port des Canonge, a més, es dóna la circumstància que les alcoves estan incloses al Catàleg municipal de Banyalbufar, però com que aquest encara no està aprovat definitivament pel Consell de Mallorca, el Patrimoni queda desprotegit. «Aquest fet passa a massa municipis i és un despropòsit ja intolerable», denuncia ARCA.

Per això, l'Associació fa una crida a Govern i ajuntaments perquè es garanteixi «la conservació de tots els elements costaners humils com són els escars, els vivers, els búnkers, les torres d'alineament etc i per començar aquells sobre els que incompresiblement pesa una ordre de demolició com són les alcoves del Port des Canonge».