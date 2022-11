MÉS demana retirar la proposta d'ampliació del termini de còmput de les cotitzacions

MÉS per Mallorca ha presentat aquest dimecres una Proposició no de llei (PNL) perquè el govern de l'estat retiri la proposta d'ampliació del termini de còmput de les cotitzacions i presenti propostes prèviament consensuades amb la Mesa de Diàleg Social i la resta d'agents implicats. Segons el diputat de MÉS Joan Mas, «l'ampliació de la base de càlcul de les pensions és un enduriment de l'accés a la jubilació i és el camí directe a empobrir als futurs pensionistes».

Per part seva, el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha assegurat que «aquesta mesura dificultaria l'accés a la jubilació». «No podem compartir-ho, és el moment de recuperar drets, no de retallar-los», ha afegit.

Finalment, el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerat que «aquesta possible reforma no és de consens, ni polític ni social, atès que no ha rebut l'acord de les organitzacions sindicals ni de les organitzacions patronals».