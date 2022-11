Torna per Nadal la campanya solidària de Càritas

Amb el lema 'Només l'amor ho il·lumina tot', Càritas Mallorca ha iniciat la seva ja tradicional campanya de Nadal, per demanar a la ciutadania col·laboració econòmica que ajudi a sostenir el treball que realitzen des dels seus punts d'atenció. En l'últim exercici, Càritas va destinar més de 403 milions d'euros —dels quals 279,2 milions provenien de socis, donants i col·laboradors privats— en la lluita contra la pobresa.

En l'informe "El cost de la vida i les estratègies familiars per abordar-lo", estimen que un 20% de llars en situació vulnerable han hagut de demanar ajuda enguany per poder cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació. «Les més de 5.400 Càritas parroquials són testimonis directes de les ferides que van deixant en bona part de la població aquests temps difícils i complexos», referint-se a situacions com la guerra d'Ucraïna i les seqüeles de la pandèmia, entre d'altres «ombres no menys violentes i pròximes» com són la precarietat i escassetat d'habitatge accessible i «la solitud que es va enquistant en carrers i llars».