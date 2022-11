El Consell d'Eivissa reclama al Govern que el factor d'insularitat servesqui per a millorar el transport públic

El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha reclamat al Govern balear que el factor d'insularitat que el Règim Especial de Balears preveu servesqui per a millorar el transport públic a l'illa. Marí ha explicat que la tramitació de la nova concessió està molt avançada i la capacitat del Consell és complir allò que sol·licita la Unió Europea. Això no obstant, si volen anar més enllà i aconseguir un transport totalment descarbonitzat, necessiten la implicació de la comunitat autònoma i «el factor d'insularitat ha de beneficiar tothom, també els Consells».



Segons ha recordat en roda de premsa, el Consell té prevista una aportació de 77,8 milions per part del Govern, 17,2 milions més que en 2022. La pujada servirà per a afrontar el sobrecost que suposarà la nova concessió de transport públic terrestre, que amb la nova contracta triplicarà el seu dèficit. També han indicat que servirà per a afrontar la pujada de la partida de Benestar Social o la carrera professional del personal de la institució que serà efectiva en 2023.

«L'increment de 17,2 milions compensa els 16 milions d'euros que rebem en 2022 de la liquidació del conveni de carreteres i permetran consolidar polítiques socials iniciades aquesta legislatura, però alhora ens fan dependents d'aquest increment que, demanem, es mantingui en el temps», ha afirmat.

A part, el president ha recordat que, des d'inici de legislatura, s'ha estat negociant amb l'Estat una renovació del Conveni de Carreteres, i el govern «no mostra una clara predisposició a atorgar finançament extraordinari per a carreteres», assegura. Marí ha destacat que hi ha projectes per valor de 110 milions per a modernitzar i fer més segura i sostenible la xarxa viària, però el finançament «continua sent una incògnita avui dia i ha de resoldre's per a seguir amb la seva tramitació».