El GOB presenta al·legacions contra la planta de compostatge prevista a Llucmajor

El GOB considera imprescindible que la megaplanta de compostatge a Llucmajor es gestioni fora del servei públic insularitzat de gestió de residus. Els costos que suposen les grans instal·lacions associades a la gestió a través del servei públic, diuen, entren en conflicte amb els principis de proximitat i autosuficiència, com per exemple el plantejament de limitar el transport de residus. El procés de compostatge adequat de bioresidus defensen que ha de ser l'agrocompostatge, amb l'objectiu de què els productors agraris elaborin els seus propis fertilitzants orgànics. Aquesta mesura, a més, consideren que també contribuiria a la dinamització de l'economia local, ja que en disminuir les despeses de gestió es potenciaria l'economia circular.

A banda d'aquesta primera al·legació, el GOB també disposa que la ubicació que es proposa -Son Garcíes, a Llucmajor- no està justificada, pel fet que la parcel·la no compta amb dotació elèctrica ni recursos hídrics propis i la zona és d'especial protecció paisatgística i situat en sòl rústic, a més que la carretera d'accés ja compta actualment amb un important tràfic de vehicles pesants. Per tot això, demanen l’anàlisi de les alternatives proposades.