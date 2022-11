El Consell dissenya un pla d'ajuts per a promoure l'emancipació dels joves mallorquins

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha presentat aquest dilluns els ajuts dissenyats pel Consell de Mallorca per a impulsar i afavorir l'emancipació de la gent més jove. Aquests ajuts seran gestionats pel Servei Insular de Joventut (adscrit al departament que dirigeix Alzamora) i comportaran una inversió d'un milió d'euros ja consignada al pressupost de 2023 que la institució insular aprovarà en un ple extraordinari aquest mateix dimecres. Segons Alzamora, «els ajuts neixen amb la voluntat de perdurar en el temps, com una mesura estructural i tenen la intenció de donar acompanyament als joves en el seu procés d'emancipació».

El conseller ha presentat els ajuts després de reunir-se amb una representació del Consell de la Joventut de les Illes Balears per a presentar, precisament, aquesta nova línia d'ajuts que podrà sol·licitar-se a partir del mes de gener, tot d'una entri en vigor el pressupost. Durant la trobada, a la qual també hi ha assistit el director insular de Participació i Joventut Àlex Segura, han abordat les dificultats dels joves per a emancipar-se i que importants poden resultar aquestes ajudes. De fet, Alzamora, ha destacat que l'elevat cost de l'habitatge és una de les causes que hi al darrere de les baixes xifres d'emancipació. «Només el 16% del total de la població jove en edat d'emancipació ho ha fet», ha detallat el conseller.

Alzamora ha recordat que hi ha una generació que viu entre dues crisis i baix un clima de contínua adversitat pel desenvolupament de projectes vitals i laborals. Davant d'aquest context, ara agreujat per la inflació, el Consell de Mallorca posarà en marxa aquesta una línia d'ajudes per a reduir la pressió econòmica provocada pel context d'inflació a les persones joves entre 18 i 34 anys. «L'ajuda té com a finalitat mitigar una de les casuístiques principals de l'exclusió juvenil com és la pressió dels costos excessius de l'habitatge mitjançant un ingrés de fins 1.200 € (100 €/mes) destinats a sufragar les despeses corrents». D'aquesta manera, ha explicat el conseller «volem frenar la tendència i risc d'exclusió social i el retorn a les llars d'origen de les persones joves emancipades». Per accedir a l'ajuda s'ha de tenir uns ingressos mínims anuals de 24.000 € (tres vegades l'IPREM).

Pressupost global del departament

Els ajuts per a impulsar l'emancipació del jovent són una de les novetats que incorpora el pressupost del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local i que contemplen diferents mesures de protecció social. Així, el pressupost que el ple del Consell aprovarà aquest dimecres inclou propostes com la injecció de quatre milions d'euros per a mitigar els efectes de la inflació sobre els subministraments de petites empreses i autònoms contribuiran a minvar les necessitats d'una part del teixit productiu. Una mesura, ha detallat el conseller Jaume Alzamora, que contribuirà a mantenir l'ocupació: «Aquesta mesura juntament amb la de repartir bons per a l'adquisició de producte local i que comporta una inversió d'un milió d'euros addicional, també ajudarà a protegir tant a les famílies com a les empreses».