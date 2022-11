Convoquen una concentració per a exigir l'esbucament de l'obelisc franquista de Maó

Esquerra de Menorca i el Partit Comunista fan una crida a a concentrar-se dissabte, 26 de novembre, a l’Esplanada de Maó.

Tot i complir-se 47 anys de la mort del dictador Francisco Franco, la presència de símbols franquistes continua en els nostres dies. Cal recordar que la ONU, el 1946 en la seva resolució 39 (I), va condemnar el règim, per feixista i antidemocràtic, a més de col·laboracionista amb Hitler i Mussolini durant la segona guerra mundial. A més, recentment, el relator especial de les Nacions Unides del Consell de Drets Humans, Pablo de Greiff, en un informe de 2014, suspenia Espanya quant a les seves obligacions cap a les víctimes del règim franquista i la manca de formació, informació i educació sobre el règim feixista de Franco.

Esquerra de Menorca denuncia que tot i la Llei de Memòria Històrica de 2007, la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de 2018 pel Parlament o la recentment aprovada Llei de Memòria Democràtica, «no és comprensible» l’existència de l’obelisc a la Plaça Esplanada, que forma part del cens de simbologia franquista de les Illes Balears, menys encara la resposta al Senat espanyol de la ministra de Defensa, Margarita Robles, considerant que el monument entra dins les excepcions de la Llei de 2007, però la realitat és que ignora totalment la pròpia legislació del Parlament i la terrible història que hi ha darrere d’aquest vestigi de la dictadura feixista.

«Fa pocs dies, a Mallorca, es varen trobar les restes d’Aurora Picornell, assassinada a causa de la seva militància, i per les seves idees, molts varen ser els morts, però també els represaliats i exiliats. No podem tenir una democràcia de qualitat mentre no es recuperi la seva memòria, mentre no s’elimini i condemni de manera ferma i clara el franquisme i els seus horribles crims, mentre hi hagi monuments franquistes als nostres carrers i places», expliquen.

Per tot açò, Esquerra Unida de Menorca i el Partit Comunista han organitzat una concentració per a dissabte, a les 12 hores, davant l’obelisc de l’esplanada de Maó.