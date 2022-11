Impulsen una formació per a dones víctimes de violència masclista i en situació de vulnerabilitat

El Govern, a través de l’Institut Balear de la Dona, i la CAEB han presentat un programa de formació per a dones víctimes de violència masclista i dones en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu d’aconseguir una societat plenament igualitària amb dones lliures i apoderades.

Els dos cursos formatius seran gratuïts i facilitaran l’accés de les dones al món laboral i a llocs directius, especialment de les que han patit violència masclista, en compliment del primer Pla de l’àmbit laboral, signat entre el Govern, la patronal i els sindicats. El nombre de places seran limitades, 20 places per a cada curs, i les inscripcions es faran a través de la web oficial de la CAEB.

El curs 'Formació i apoderament per al creixement personal i professional en dones vulnerables', adreçat a dones desfavorides i en risc d’exclusió social, tendrà una durada de 24 hores i s’impartirà els dies 21, 22 i 23 de novembre, de les 9.00 a les 14.00 hores i de les 15.00 a les 18.00 hores, a la seu de la CAEB de Palma.

El segons curs, 'Formació i apoderament per a dones víctimes de violència masclista', tendrà una durada de 16 hores i serà els dies 29 i 30 de novembre, de les 9.00 a les 14.00 hores i de les 15.00 a les 18.00 hores, a la seu de la CAEB de Palma. Aquesta formació està adreçada a dones que hagin patit o estiguin patint violència masclista i té l’objectiu d’enfortir els seus coneixements, eines i estratègies per viure la seva vida en igualtat.

A les portes del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, la consellera, Mercedes Garrido, ha aprofitat per a recordar que «és especialment important oferir pautes a les treballadores per detectar si estan sent víctimes d’assetjament o violència masclista, per actuar davant una possible agressió i, sobretot, per facilitar la inclusió al mercat laboral de les dones víctimes per tal que aquestes puguin tenir un futur d’independència econòmica».

Els cursos formatius s’emmarquen en les accions que finança l’IBDONA a través de la CAEB, amb una partida de 20.000 €. Segons ha manifestat la consellera, Mercedes Garrido, la formació té com a objectiu «donar visibilitat al talent femení i la seva aportació i presència i el teixit empresarial, promoure entre les empreses el desenvolupament professional de les dones i la promoció en llocs directius i càrrecs intermedis, sensibilitzar les empreses per a la inclusió sociolaboral de les dones víctimes de violència masclista i promoure l’autonomia personal d’aquestes dones».

D’altra banda, Carmen Planas, presidenta de la CAEB, ha destacat que «queden importants reptes per aconseguir, en els quals les organitzacions empresarials tenim un paper fonamental: contribuir activament a construir una societat igualitària, diversa i sostenible, i convertir la igualtat en un factor clau per a la competitivitat de les empreses».