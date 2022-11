Les Balears ja superen el 10% en potència fotovoltaica instal·lada i avancen en la descarbonització

Les Illes Balears han superat aquest mes de novembre del 2022 el 10% en potència fotovoltaica instal·lada de tota la potència elèctrica instal·lada a l'arxipèlag, arribant als 213 MW instal·lats. Això suposa un 166% més que l'any 2019, quan la potència fotovoltaica instal·lada a les Illes era del 3,5%, uns 80 MW.

Així, segons ha explicat el govern aquest dissabte, les Balears es converteix en el novè territori de l'Estat en potència fotovoltaica instal·lada, superant a Canàries (amb 205 MW) i molt per sobre de comunitats amb més territori com Navarra (164 MW) o Madrid (63 MW).

En paraules del vicepresident del Govern i Conseller de Transició Energètica, sectors Productius i Memòria democràtica, Juan Pedro Yllanes, «les Balears continuen fent passes de gegant en el seu procés de descarbonització i de blindatge energètic. Podem dir que estem d'enhorabona, ja que tenim instal·lada més del 10% de potència fotovoltaica a les Illes. Seguim amb la mirada posada a finals del 2023, on l'objectiu és arribar al 25% de generació d'energia a través de fonts renovables».

Per la seva banda, el Director General d'Energia i Canvi climàtic, Pep Malagrava, ha incidit en el fet que «l'esforç realitzat en els darrers anys comença a donar els seus fruits i, tot i estar lluny de la mitjana estatal, comencem a veure com les renovables ens permeten millorar la qualitat de vida, diversifiquen la nostra economia i ens permeten ser referents com a arxipèlag en la transició energètica».

Per tal de continuar potenciant l'energia fotovoltaica i la implementació de renovables, el Govern continuarà desenvolupant el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB), dotat amb 233 milions públics, dels quals 197 són gestionats per la Conselleria, per als pròxims 3 anys. Un pla estructurat en 6 grans programes d'actuació que mobilitzarà més de 630 milions. És a dir, per cada euro es mouran 1,7 euros privats, i s'estimularan així els sectors productius i industrials de les illes dedicats a la transició energètica.

Aquest Pla ja ha posat en marxa els primers 30 milions amb les primeres convocatòries, que van destinades a constituir comunitats energètiques i per a actuacions integrals en les administracions públiques. Al llarg de la tardor s'obriran totes les convocatòries per posar ja a l'abast gairebé el 90% del pressupost.

Cal destacar, a més, que per impulsar les energies renovables, descentralitzar-ne la producció i democratitzar-la, la Direcció General manté una partida pròpia de 4 milions d'euros per a continuar fomentant l'autoconsum en particulars. Així mateix, pel que fa a la mobilitat elèctrica, se seguirà amb la instal·lació de punts de càrrega públics fins a arribar a l'objectiu de 1.000 punts de recàrrega d'accés públic aquest mateix mes de desembre, 3 anys abans del que marca la Llei de canvi climàtic i transició energètica.

També, en relació amb la mobilitat elèctrica, la Direcció General gestiona les ajudes del MOVES III, que ja arriben a més de 17,5 milions d'euros de pressupost, al qual ja tenen accés els particulars, que representen un 70% de la mitjana dels beneficiaris, a més de les PIMES. Pel que fa a l'eficiència energètica, se segueix amb les convocatòries per fomentar la rehabilitació energètica d'edificis com el PREE 5000 i les subvencions per a renovables tèrmiques i canvi de lluminàries en sectors econòmics (2,8 milions) i residencials (2,3 milions).