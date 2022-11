L'Associació d’Usuàries i Usuaris del Tren retreu les mancances dels SFM i proposa una desena de millores

Recentment, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí i Ribas, ha manifestat en diverses entrevistes, que a causa de la gratuïtat del transport ferroviari durant els darrers mesos, així com, per la qualitat del servei, molta gent continuarà emprant el tren com a mitjà de transport.

Aquestes declaracions han provocat la resposta de l'Associació d’Usuàries i Usuaris del Tren «donat que el Senyor Josep Marí no utilitza el tren en hores puntes» diuen, «li volem comentar alguns aspectes de la suposada qualitat dels Serveis Ferroviaris que gaudim».

La llarga llista de mancances que retreuen els membres de l'Associació d’Usuàries i Usuaris del Tren al Conseller són:

Compliment horaris. Hi ha determinades freqüències amb un retard habitual de 5 minuts i si a més, hi ha una avaria, els semàfors no funcionen… com passa sovint, els retards acumulats poden ser de més de 15 minuts.

En les hores puntes els trens van plens de gom a gom. A més si hi ha retards ens trobem amb usuaris de dues freqüències . Això suposa més aglomeracions en les freqüències que de per si ja van saturades.

És habitual l’eliminació de freqüències fora cap tipus d'informació. Ja sigui per manca de personal, maquinària, avaries, etc.

En les primeres freqüències, sovint hi ha persones es queden a l'andana perquè ja no poden pujar als trens perquè van plens, amb el que això suposa; arribar tard als llocs de treball, centres escolars i altres necessitats.

Així mateix, a causa de que els vagons van plens en les hores punta, hi ha dificultats pels usuaris i usuàries que volen baixar a les darreres estacions de Palma. Per aquest motiu, freqüentment, han de sortir persones a l’andana perquè puguin baixar usuàries i usuàries a la seva estació de destí

Les marquesines son insuficients.

Manca d'informació. Sembla que la megafonia i els panells informatius, estan per decoració i sols per ocasions molt especials, però ens agradaria saber com d'especials han de ser. El dia 10/11/2022, amb 15 minuts de retards ja des de les primeres freqüències, tren avariat, pluja intensa, trens saturats de gom a gom, usuaris que quedaren a l’andana sense poder pujar i altres que no van poder baixar, no és una ocasió especial?

Hi ha goteres a l’Estació Intermodal.

Escales mecàniques rompudes a l’Estació Intermodal per norma sempre alguna està rompuda, Aquest estiu vàrem estar més de cinc setmanes fora escales mecàniques.

Per tots aquests motius, l'Associació d’Usuàries i Usuaris del Tren proposa que es prenguin les següents mesures des del SFM i la Conselleria de Mobilitat i Habitatge:

Ampliació horària: són necessàries més freqüències a primera hora dels matins i darrera hora dels vespres. El que significa avançar l’inici de les freqüències i que la darrera sigui a la una de la matinada: hi ha usuaris/es que fan torns i requereixen més freqüències. Els primers i darrers trens son insuficients i no donen la cobertura necessària.

Posar en marxa el tren nocturn els cap de setmana i la revetla de festius, una reivindicació de històrica dels usuaris i usuàries del tren.

Des de fa anys reclamem l’ampliació de les marquesines i l’obertura de totes estacions. Els dies de pluja o temperatures extremes a l'estiu, no hi ha cobertes per resguardar-se.

Les estacions han de tenir banys. Si alguna persona necessita anar al bany i aturar-se a una estació, ha de sortir fora i cercar algun bar.

Manteniment continu dels aires condicionats que no responen. O et congeles de fred o et mors de calor. S’ha de cercar una solució, segons els i les maquinistes no es poden regular. A més, sovint cau aigua damunt els passatgers a causa a la condensació.

Urgent millora de la informació als usuaris i usuàries del tren.

Hi ja la necessitat de reparar les goteres a l’Estació Intermodal. Som conscients de les irregularitats i el mal acabat de les obres que es varen fer, però ja han passat molts d’anys i haver de sortir del tren a l'andana més de 300 persones i altres 200 que esperen per entrar, amb poals pel mig de les columnes, evidentment de tant en tant volen els poals o els senyals d’avís, a més del perill de patinades per l'aigua a terra.

Necessària reparació i manteniment continu de l’escales mecàniques a totes les estacions, especialment a l’Estació Intermodal que per norma alguna sempre està rompuda.

L'Associació d’Usuàries i Usuaris del Tren conclou que SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca) «no és una de les empreses exemplars que destaquin pel confort, eficiència i amabilitat cap als usuaris i usuàries. L’augment d’afluència d’usuaris que hem experimentat i que tothom desitgem que vagi a més, no ho podem agrair a qualitat del servei actual, si no a la necessitat que tenim a Mallorca d’un transport públic suficient, el qual encara ha de millorar molt per poder ser atractiu i satisfactori».