L'acte 'Recordant Joan F. López Casasnovas', que se celebrarà a Can Alcover, suma un gran nombre d'adhesions

L'acte 'Recordant Joan F. López Casasnovas', impulsat per un grup d'amics mallorquins de l'activista, escriptor, poeta, filòleg, exparlamentari, i, sobretot, referent per a una bona part de l'esquerra illenca, ha sumat un gran nombre d'adhesions. Concretament s'hi han adherit: Obra Cultural Balear, Fundacions Darder Mascaró, Col·lectiu Aurora Picornell, Grup Blanquerna, Jubilats per Mallorca, Amics Casa del Poble, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Memòria de Mallorca, CCOO Illes Balears, STEI-i, CGT Balears, UOB, GOB, Terraferida, MÉS per Mallorca, Esquerra Unida, CUP Mallorca, El Pi, i Podem.

Els organitzadors agraeixen tantes adhesions, alhora que manifesten que la pluralitat d'aquestes adhesions palesen «la importància i transversalitat de la petjada del ciutadellenc en la societat mallorquina progressista».

Cal recordar que l'acte per a recordar Joan F. López Casasnovas se celebrarà el dissabte 19 de novembre a Can Alcover - Espai de Cultura (carrer de Sant Alonso, 24, Palma) a les 12 hores del migdia, amb les intervencions d'Antonio Casero (activista menorquí), Nekane Domblás (periodista i coneixedora de la tasca parlamentària de Joan F. López), Damià Pons (escriptor i exconseller d'Educació i Cultura) i Rafel Ribó (exsíndic de Greuges de Catalunya). L'acte serà presentat per Rafel Borràs.