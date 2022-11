El Consell comprarà la central d’Alcanada per 300.000 euros

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous a sessió plenària la compra de la central d’Alcanada per un import de 300.000 euros. Les dues finques que la composen passaran a ser de titularitat pública, un cop culmini el procés de venda, amb la signatura de la corresponent escriptura de compravenda.

El conseller de Presidència, Javier de Juan, ha assegurat que el Consell vol liderar la reconversió d’aquesta zona estratègica, una reconversió, ha remarcat, «reclamada des de fa molt de temps i que ha d’anar en la línia del projecte Alcúdia Tech Mar, impulsat per l’Ajuntament que aposta per un nou model lligat a l’economia verda».

«Es tracta d’una oportunitat històrica que no havíem de deixar passar», ha assenyalat De Juan, qui ha explicat que aquest indret s’ha de convertir en un punt de referència d’innovació, un punt neuràlgic de diversificació i transformació del model productiu per a fer front als reptes del canvi climàtic a través de la descarbonització del mar.

De Juan també ha mostrat la seva satisfacció, perquè l’adquisició de les finques per part del Consell permetrà una adequada preservació de tot el conjunt. A més de l'inici immediat, de les tasques de descontaminació de la central, que es preveu per aquest primer trimestre de l’any i també evitar que els terrenys es puguin gestionar amb criteris contraris a l’interès públic de la ciutadania d’Alcúdia i de Mallorca.

D’altra banda, la gestió dels terrenys sota criteris d’utilitat pública i sotmesa a l’interès general farà possible el desenvolupament dels projectes de recuperació d’ús social i públic de tot el conjunt i l’aplicació de finançament adient provinent de fons Next generation per a l'impuls de projectes de transició i sostenibilitat.

El Consell de Mallorca va exercir el dret de tempteig de l’article 32 de la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears, per raons d’interès públic, que ja havien estat expressades anteriorment pels tècnics de la Institució, amb motiu de la incoació de l’expedient de declaració de Be d’Interès Cultural de la central d'Alcanada.

Els elements que conformen la central i el poblat dels treballadors, dissenys de Ramon Vázquez Molezún (Medalla d’Or d’arquitectura), i Josep Ferragut, conserven valor històric, com a testimonis de l’època de la industrialització i per la seva importància econòmica i social per a l’entorn en què es troba.