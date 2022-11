Comença la inscripció a les proves de llengua catalana de gener de 2023

La Direcció General de Política Lingüística ha obert el termini per a inscriure’s a les proves de llengua catalana de la convocatòria de gener de 2023. Des d’aquest dijous, 10 de novembre, i fins al dia 23 es podrà dur a terme la inscripció, que es recomana fer per via telemàtica al web dgpoling.caib.cat. En aquesta mateixa pàgina, s’hi pot consultar tota la informació relativa a les proves.

Les proves es duran a terme a Formentera, Eivissa, Maó, Inca, Manacor i Palma durant els mesos de gener i febrer, i s'avaluaran els nivells A2, B1, B2 i C1. Per a les proves de coneixements generals no s’ha d’acreditar cap nivell anterior i només és possible inscriure’s a un sol nivell.