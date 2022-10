Presenten el nou sistema d’alertes a la població en cas d’emergència, en castellà

Les Illes Balears provaran aquest proper dimecres, 2 de novembre, el nou sistema d’alertes a la població, conegut com a ES-Alert o 112 invers, que permet l’enviament generalitzat i immediat de notificacions emergents en cas d’emergència extraordinària o catàstrofe als telèfons mòbils que es trobin connectats a les xarxes de telefonia dins una àrea determinada.

La prova pilot, que es durà a terme a la zona del Port d’Alcúdia, a Mallorca, tendrà lloc a les 12.00 h del matí. Els usuaris de telèfons intel·ligents connectats a les antenes de telefonia mòbil situades en aquesta zona rebran una notificació d’alerta en els seus dispositius que es visualitzarà de manera similar a un missatge de text. La notificació anunciarà que es tracta d’una prova, ocuparà tota la pantalla i anirà acompanyada d’un xiulet i una vibració. Ateses les característiques de les emergències per a les quals s’emetran les alertes, el xiulet i la vibració es produiran, fins i tot, amb el telèfon silenciat, bloquejat o en situació de 'No molesteu'.

El text concret de l’avís, segons han explicat, serà aquest: «PROVA PROVA PROVA PROVA. Aquest és un missatge del nou sistema d’avisos d’emergència de la Direcció General d’Emergències i Interior a través de les xarxes de telefonia mòbil. Una vegada llegit el missatge, pitjau "Acceptar" per eliminar-lo de la pantalla. No és necessari fer cap altra acció. No telefoneu a l’112. PROVA PROVA PROVA PROVA». No obstant això, a la imatge que han usat per a presentar aquest nou sistema està escrit únicament en castellà.

Aquest projecte, impulsat per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya, pretén ser una realitat l’estiu de 2023. Les futures alertes identificaran clarament el tipus d’emergència, la zona concreta i les recomanacions a la població, així com l’òrgan que emet l’alerta. El sistema servirà per a guanyar marge de reacció davant inundacions, incendis, explosions, fuites de gas, etc., si bé hi ha fenòmens que continuaran sent impredictibles, com seria el pas d’un cap de fibló o un terratrèmol.