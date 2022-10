Denuncien que l'acord de limitació dels creuers «no és vàlid, perquè no és rendible ni econòmicament ni socialment»

La Plataforma contra els Megacreuers ha considerat aquest divendres que l'acord de limitació del Govern amb l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) «no és vàlid perquè no és rendible ni econòmicament ni socialment».

«Cal reformular-lo totalment a la baixa, sinó no construirem un turisme sostenible; tots els sectors s'han de transformar a un turisme menor i de més qualitat», ha explicat en declaracions als mitjans el membre de Palma XXI i de la Plataforma, Jaume Garau.

A més, fent referència a les dades aportades per l'Autoritat Portuària de les Balears, ha indicat que, des de començament d'any, han arribat 340 creuers, un 20 per cent menys que a la mateixa època de 2019, «pel que és veritat que la indústria s'està recuperant, però no arriba a nivells prepandèmia».

Amb tot, ha lamentat que el nombre de passatgers s'ha reduït en un 40%, «perquè significa que vénen molts vaixells amb menys passatgers que cada cop gasten menys a la ciutat».

En aquest sentit, ha reclamat al Govern la realització d'una anàlisi dels costos i beneficis que impliquen aquest tipus d'embarcacions perquè considera que «la despesa que fan els creueristes és inferior».

D'altra banda, Garau ha posat l'accent en les conseqüències per a la salut de la població i ha afirmat que els costos associats a Mallorca a les malalties pulmonars per l'impacte de la contaminació «s'aproximen als 56 milions d'euros».

«Aquests grans vaixells no estan fets per a un port com el de Palma, que necessita embarcacions més petites i que contaminin menys», ha reiterat Garau. Així, ha reivindicat «vaixells més petits per a la ciutat, amb passatgers amb més poder adquisitiu, que no massifiquin i que gastin més en el que es produeix aquí».

«Volem un sistema de creuers que doni riquesa cultural i social, no que n'extregui», ha sentenciat Garau, que ha contemplat que la limitació adequada podria ser un gran creuer com a màxim «mentre es fa un estudi» o cap «i que en venguin més petits».