Les ajudes de lloguer de l’any 2022 es podran sol·licitar a partir del 15 de novembre

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, Cristina Ballester, ha presentat aquest divendres la convocatòria d’ajudes per al lloguer d’habitatge de 2022.

La convocatòria d’ajudes de 2022 està dotada amb 8.734.000 euros, dels quals 6.534.000 provenen del Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025 i 2.200.000 euros de fons autonòmics. Una quantia que, enguany, se suma als 4,8 milions d’euros destinats al Bo Lloguer Jove.

«Entre totes dues convocatòries, aquest 2022 es posarà a disposició de les famílies ajudes de lloguer per valor de 13,5 milions d’euros en total, un 49% més de recursos respecte de l’any 2021 —ha explicat el conseller Josep Marí—, xifres que demostren que aquestes ajudes sempre han estat una prioritat per al Govern, que des del 2015 ha multiplicat per nou el pressupost que s’hi destina i que beneficia actualment més de 5.000 famílies».

Un mes per a presentar les sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar a partir del 15 de novembre i fins al 15 de desembre de 2022. La convocatòria es publicarà aquest dissabte i les persones interessades tindran quinze dies per preparar la documentació necessària.

Les ajudes estan adreçades a aquelles famílies que paguen un lloguer, de manera que puguin recuperar una part del que han abonat. Ha de ser el lloguer del seu habitatge habitual i la renda que paguin no pot superar els 900 euros mensuals. Són ajudes per als lloguers pagats dins el 2022.

Com a novetat, s’incrementa el percentatge d’ajuda per a tots els sol·licitants, que passa del 40% al 50% —que fins ara rebien els menors de 35 anys i els majors de 65— del lloguer que han pagat aquest 2022. Hi ha un límit màxim d’ajuda per habitatge de 3.000 euros anuals.

Tramitació telemàtica

Una de les novetats d’aquesta convocatòria és que les sol·licituds només es podran presentar per via telemàtica a través de la pàgina web del Govern de les Illes Balears ajudeslloguer.caib.es. Això respon al fet que, per primera vegada, s’ha fet un canvi de sistema informàtic per agilitzar la revisió de les sol·licituds i la concessió de les ajudes amb l’objectiu que els pagaments es puguin dur a terme dins el primer trimestre de 2023.

Amb tot, les persones que acreditin la impossibilitat d’accés telemàtic podran demanar cita prèvia en les oficines de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura i de l’IBAVI, que reforçaran el seu personal per oferir l’acompanyament i el suport necessaris a fi que la sol·licitud quedi registrada correctament.

«A aquesta infraestructura pròpia, se suma també la xarxa d’entitats col·laboradores que ja s’ha posat a disposició de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per fer arribar aquesta nova convocatòria a qui més ho necessita —ha afegit la directora general d’Habitatge i Arquitectura—; de fet, aquesta setmana ja ens hem reunit amb la FELIB, que aglutina els ajuntaments de les Illes, per demanar també la seva col·laboració».

Les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre de presentació, segons la data i l’hora d’entrada amb la documentació completa i correcta. Només es pot presentar una sol·licitud per persona interessada.

Els ingressos del nucli familiar no poden ser superiors a 24.318 euros anuals, tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). Aquest llindar s’incrementa fins als 32.425 euros (quatre vegades l’IPREM) si es tracta d’una família nombrosa de categoria general o persones amb discapacitat; i fins a 40.531 euros (cinc vegades l’IPREM) quan són famílies nombroses de categoria especial o persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%.