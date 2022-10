La UOB Ensenyament denuncia «l’increment sostingut de la càrrega de treball» per al personal docent, que ha d’assumir, a més de les seves obligacions ordinàries, la tasca gegantina de formar-se i elaborar situacions d’aprenentatge i eines d’avaluació per a la nova LOMLOE, a més d’acreditar-se digitalment i crear materials didàctics TIC a partir del no res.

«Cada una d’aquestes càrregues ve acompanyada pel seu corresponent allau burocràtic. A més, aquesta disbauxa es produeix en el context del no acompliment de l’Acord Marc vigent, que preveu 18 hores lectives a secundària, quan la realitat són 19, i la ignorància de la recomanació a nivell d’Estat de reduir les hores lectives d’infantil i primària a 23 hores lectives setmanals, quan a les Illes Balears la realitat són 25», han explicat.

A més, remarquen que «l’amor de les nostres autoritats educatives per la paperassa inútil, sumat a la seva passió pels canvis estratègics de dubtosa utilitat però segura incapacitat del sistema per assimilar-los (perquè s’implanten a correcuita), amb l’afegitó d’una absoluta manca d’empatia per entendre que un treballador rebentat no pot fer tota la feina que hom li encarrega, ni molt manco fer-la ben feta, ens aboca a un problema de manca de qualitat del sistema educatiu, a més dels costos creixents derivats de dur a l’extrem la salut mental dels professionals de la docència, amb implicacions en forma d’absentisme laboral i sobrecàrrega del sistema de salut».