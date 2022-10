Mercat Social celebra el I Fòrum d'Economies Transformadores de Mallorca: «Un altre món i una altra economia són possibles»

L'economia social i solidària és més que una alternativa teòrica. Així ho ha posat de manifest aquest dissabte Mercat Social amb la celebració del I Fòrum d'Economies Transformadores de Mallorca. Un acte, celebrat al Museu del Calçat d'Inca, que ha comptat amb una nombrosa participació.

A l'obertura de la jornada, que ha comptat amb tres taules de debat, hi han intervingut Jaume Alzamora, conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local; Andreu Caballero, regidor de l'Ajuntament d'Inca, i Jordi López, representant de Mercat Social.

Segons Mercat Social, «l'economia social i solidària és un conjunt de pràctiques econòmiques i socials reals i compromeses amb les persones, la comunitat i l'entorn. Cada dia mostram que un altre món i una altra economia són possibles».

Així, la jornada ha servit per Intercanviar experiències, coneixements i reptes amb persones i projectes d'ESS, entitats, organitzacions, activistes i totes aquelles persones interessades en una «economia de les persones i les comunitats».

La jornada s'ha dividit en tres taules de debat. A la primera, amb el nom de 'Transició Eco', s'ha tractat sobre l'agroecologia i les comunitats energètiques locals. Segons les conclusions del debat, aquests sectors són elements clau d'una transició ecològica que pugui fer front als reptes de l'emergència climàtica i de la diversificació econòmica.

La taula s'ha plantejat com un debat entre administració pública i societat civil sobre els reptes de l'agroecologia i les comunitats energètiques a les Illes Balears i el seu potencial de contribuir a una transició ecosocial. Així, els ponents que hi han participat han estat: Fernando Fernández, Director general d'agricultura, ramaderia i desenvolupament rural; Pep Malagrava, Director general d'energia i canvi climàtic; Nofre Fullana, Director tècnic d'APAEMA, i Guillem Solivellas, representant de Som Serveis Energètics. La taula la moderada Maria Lluïsa Dubon, de Palma XXI.

Justícia social i solidaritat

A la segona taula de debat, amb el títol de 'Transició Justa', s'ha plantejat la necessitat d'un canvi de model econòmic, que ha de ser una aposta per la sostenibilitat, però també per la cohesió social i l'equitat.

El debat ha volgut proporcionar pautes per a una transició justa aportant reflexions des de l'òptica del món sindical i des de les entitats de lluita contra la pobresa i l'exclusió i d'acollida a la població migrada. Així, els ponents que hi han intervingut han estat: Nanda Caro, Observatori Social de les Illes Balears; Josep Lluís Garcia, sindicalista de CC.OO., i Ada Siquier, membre de l'Associació Pa i Mel. La taula l'ha moderada Xesca Martí, membre de la Fundació Deixalles.

La tercera taula, amb el títol 'Instruments per una transició ecosocial', s'ha centrat en els instruments que puguin servir com a palanca de canvi per avançar cap a una transició ecosocial real. Així, instruments com la intercooperació entre projectes i organitzacions d'ESS pot contribuir a la consolidació del sector, fent front de manera conjunta a les seves debilitats.

En aquest sentit, segons s'ha extret del debat, la cogestió d'espais i equipaments públics és una eina d'empoderament de la ciutadania, mentre que la compra pública responsable és un instrument que tenen les administracions públiques en favor de la integració d'objectius socials i ambientals.

Per a valorar el potencial d'aquests instruments, aquesta taula ha debatut sobre experiències d'intercooperació concretes, com les de 3 Salut Mental i el grup d'empreses d'inserció de recollida tèxtil, i ha plantejat les possibilitats de la cogestió i els reptes i oportunitats de la compra pública responsable per integrar objectius socials i ambientals. A la taula hi han participat: Maria Suau, membre de la Fundació Deixalles; Guillem Febrer, responsable de 3 Salut Mental; David Abril, representant de les Fundacions Darder Mascaró, i Jordi López, de Mercat Social / REAS Illes Balears.