Presenten Compendium.cat, una eina per a fomentar l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català

El projecte Compendium.cat per a promoure l’ús del català a la justícia arriba a les Illes Balears. El Govern, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB) han formalitzat el suport a aquesta iniciativa impulsada pel Consell de l’Advocacia Catalana. Amb aquestes incorporacions ja compta amb la participació d’una trentena d’entitats i institucions catalanes, andorranes, valencianes i balears.

L’acord s’ha formalitzat a través d’un acte que s’ha celebrat aquest dijous a la seu del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, a Palma. L’entesa estableix, entre d’altres, que les tres institucions de les illes participaran en la promoció i difusió del portal de recursos de llenguatge jurídic català, Compendium.cat, que es va posar en marxa a principis d’aquest any.

També possibilitarà que aquesta eina incorpori a partir d’ara diferents recursos de llenguatge jurídic català que s’han publicat des de les Illes Balears, així com els formularis jurídics dels drets propis, elaborats pel catedràtic en dret de la UIB Pere Grimalt i per la doctora en dret i vocal de la Comissió Assessora de Dret Civil Balear Olga Cardona. Per la seva banda, l’advocat i escriptor Sebastià Frau participarà en la redacció dels formularis de dret concursal.

La presentació de l’acord institucional ha comptat amb la participació, entre d’altres, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, Miquel Company; el rector de la UIB, Jaume Carot; el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig; el degà de l’ICAIB, Martín Aleñar; la directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, Beatriu Defior; i el president de la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu. L'acte ha estat amenitzat per la cantautora Mar Grimalt.

La presentació del portal Compendium.cat ha anat a càrrec de la seva responsable, la lingüista Anna Arnall, mentre que l’advocat Sebastià Frau ha apostat per estudiar a fons els drets propis de les Illes Balears per a enriquir-los i adaptar-los a la realitat actual. Aquesta iniciativa té com a finalitat sumar esforços, recursos i sinergies de diferents entitats rellevants en l’àmbit jurídic, lingüístic i acadèmic per impulsar conjuntament el desenvolupament del portal Compendium.cat.

Aquesta eina permet fomentar l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català, contribuir a pal·liar els problemes que té el panorama documental d’aquest llenguatge i visibilitzar molts dels recursos que actualment es troben dispersos en diferents webs institucionals. Es tracta d’un projecte obert al qual és previst que s’hi segueixin adherint altres institucions sensibles i compromeses amb l’impuls del català en l’àmbit del dret.

Un projecte en permanent creixement

A banda del Consell de l’Advocacia Catalana i de les tres institucions de les Illes Balears que avui s’hi han adherit, la resta de les entitats i organitzacions que hi participen són els Departaments de Justícia i Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell General d’Andorra, el Consell de Garanties Estatutàries, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Centre de Terminologia de Catalunya (TERMCAT), la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat d’Andorra, la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, el Col·legi d’Advocats d’Andorra, el Col·legi d’Advocats de Sueca, el Col·legi Notarial de Catalunya, el Deganat dels Registradors de Catalunya, el Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, el Consolat de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona, la Mútua de Previsió Social per a advocats Alter Mútua, l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), el Tribunal Arbitral de Catalunya (TAB) i la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF).

Compendium.cat és conceptualment un motor de cerca que permet cercar i trobar informació en més de 800 recursos lingüístics, entre els quals hi ha manuals de redacció jurídica, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, diccionaris jurídics i manuals didàctics. El portal també inclou formularis judicials de diverses jurisdiccions, formularis per a l’arbitratge i mediació, societaris, escrits de tràmit i altres models de documents que s’hi van incorporant de forma progressiva.

L’eina va adreçada majoritàriament a tres grans públics: els professionals del dret (advocats, notaris, procuradors, jutges, registradors, graduats socials, etc.), els professionals de la llengua (correctors, traductors, redactors, intèrprets) i el personal de les administracions públiques i privades que hagin de redactar documents.