Memòria de Mallorca sobre la troballa d'Aurora Picornell: «És una victòria de la democràcia sobre el feixisme»

La presidenta de l'Associació Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha destacat aquest dijous que la troballa de les restes d'Aurora Picornell a Son Coletes, suposa «una victòria de la democràcia sobre el feixisme».

Així ho ha expressat Oliver després que el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, hagi anunciat que s'han identificat les restes d'Aurora Picornell, sindicalista i militant del Partit Comunista assassinada en 1937.

El cos de Picornell, assassinada la Nit de Reis, presenta cinc trets i un traumatisme en una cama. Va ser trobada dins dels treballs del Tercer Pla de Fosses del Govern, en novembre en la fossa número 3 del cementeri. Al costat del cos descansaven les restes d'unes altres quatre dones que es pensa que són les conegudes com 'les Roges del Molinar': Catalina Flaquer, les germanes Antònia i Maria Pascual Flaquer i Belarmina González.

Oliver ha mostrat la satisfacció de l'Associació i ha assegurat que la familia d'Aurora Picornell «està súper agraïda». «Estam molt satisfetes», ha afegit.

La presidenta de Memòria de Mallorca ha destacat el fet que s'hagi trobat també la ploma estilogràfica de Picornell que «era la seva arma davant el feixisme».

En planificar la intervenció de Son Coletes, al Govern es va traslladar que no tendria èxit i que no hi trobaria res. Per això, Oliver ha valorat que la Comissió de Memòria Democràtica escoltés a l'Associació per fer aquesta intervenció. «Afortunadament, hem trobat a Aurora», ha ressaltat.