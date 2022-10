Protecció de la Natura: el Govern selecciona 41 projectes de 24 entitats per a desenvolupar activitats d'educació ambiental

La Direcció General de Residus i Educació Ambiental ha seleccionat 41 projectes en el marc de la convocatòria anual d'ajudes al foment d'activitats d'educació ambiental des d'entitats sense ànim de lucre. Enguany, un total de 24 organitzacions han rebut la subvenció per realitzar activitats relacionades amb l'aigua, l'economia circular, el consum responsable, la biodiversitat, l'emergència climàtica i la participació i voluntariat ambiental.

Segons ha informat el Govern aquest dissabte, gran part dels projectes subvencionats tenen com a objectiu «divulgar els valors naturals de les Balears i les maneres de protegir-los, així com la necessitat de reduir els plàstics d'un sol ús en tots els sectors socials». Igualment, es promouen activitats que permeten el coneixement i accés al medi natural per a infants i joves, així com iniciatives per fomentar el consum de producte local.

El director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, ha celebrat que, un any més, «s'incrementin el nombre de projectes i d'entitats que es presenten, un indicador més de la creixent sensibilització i consciència ambiental de la nostra societat». Sansó ha remarcat la importància «de continuar fent feina per desenvolupar activitats educatives que permetin fomentar aquests valors entre els més petits».

Enguany, la quantia dedicada a la convocatòria de subvencions ha estat de 120.000 euros. L'any passat es van seleccionar 39 projectes presentats per 22 entitats.