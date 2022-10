El Govern retornarà cinc milions d’euros de primeres matrícules universitàries

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, s’ha reunit aquest dijous amb el Consell de Govern de la UIB, representants del Consell d’Estudiants i representants de les associacions estudiantils de la UIB per parlar sobre la devolució, recentment anunciada, del 100 % del cost de les primeres matrícules de grau i de màster habilitats per al curs 2022-2023.

Durant la trobada, la presidenta del Govern ha explicat que s’està treballant conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) en la redacció d’una convocatòria per gestionar la devolució dels doblers, una mesura que suposarà una inversió de cinc milions d’euros i que forma part del pla elaborat pel Govern per fer front a l’alça de preus amb benefici directe per als estudiants.

Per poder accedir a la convocatòria, els estudiants han de complir els requisits de declarar menys de 52.800 € d’ingressos en la declaració conjunta o menys de 33.000 € en la individual. L’estalvi màxim serà de 1.800 €. Així, s’espera arribar a uns 6.000 alumnes de la Universitat.

Després de la reunió, Francina Armengol ha explicat que aquesta mesura neix després que, des del Govern, «planifiquéssim un escut social per atendre les famílies i els sectors de la població més afectats per la inflació». La presidenta del Govern ha assegurat que «ja hem viscut èpoques de crisi econòmica que van rompre moltes oportunitats per als joves i no ho volem reviure», sinó que «hem d’apostar de forma clara per la formació i la justícia social».

Francina Armengol ha recordat que en els darrers anys ja s’havien congelat les taxes universitàries i que el d’ara és el primer curs que ha començat amb una reducció del preu de les matrícules, una mesura per evitar que «cap jove es quedi sense estudiar per no poder pagar-se una matrícula».

La gestió de la convocatòria dependrà directament de la UIB, es farà mitjançant el seu web i inclourà també una altra de les mesures anunciades pel Govern: la reducció del 50 % del cost de les segones matrícules, que beneficiarà 3.000 estudiants i suposarà una inversió de dos milions d’euros. Està previst que la convocatòria es publiqui a final de mes i que es resolgui, retornant els doblers a les famílies, durant el primer trimestre del 2023.

A més, Francina Armengol també ha confirmat la gratuïtat dels desplaçaments a tota la xarxa del TIB per als 45.000 estudiants de batxillerat, formació professional i universitaris. El cost de la mesura és de 500.000 €.

La reunió ha comptat també amb l’assistència del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, i del rector de la UIB, Jaume Carot.