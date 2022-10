Fòrum de la Societat Civil: «És necessari un Pla rector de transició de model econòmic, ecològic i social, amb la participació de tota la societat civil»

El Fòrum de la Societat Civil ha comunicat aquest dijous les seves valoracions respecte a les mesures de protecció immediata presentades per la presidenta del Govern, Francina Armengol, la setmana passada.

«Entram en una nova crisi deguda la guerra d'Ucraïna que amenaça en ser un conflicte global d'incerta profunditat i duració, per tant, toca organitzar la protecció a les persones i famílies vulnerables. Les mesures adoptades per tal motiu semblen positives, però serà el temps que ens ho dirà», han explicat.

Pel que fa a la lluita contra els reptes estructurals, molt marcada pel canvi climàtic, amb un model econòmic centrat en el turisme i reptes socials com l'habitatge, l'envelliment o la superpoblació, per al Fòrum les accions que proposa el Govern són «encara tímides i parcials, enfront del tamany i la complexitat dels reptes plantejats».

Quant a les propostes de transició mediambiental aposta per les renovables, però «no defineix una estratègia clara respecte on s'han de situar. Quan parla de mobilitat les transformacions impulsades pels trens de Llevant i el tramvia de Palma són a molt llarg terme. Trobam a faltar mesures per reduir la massificació dels cotxes a les carreteres i les ciutats».

Pel que fa al canvi de model productiu basat en el monocultiu turístic, la partida de 10 milions per a retirar del mercat hotels o comerços obsolets els sembla «un reconeixement a la seva existència, però la quantitat és massa petita per poder tenir un impacte tractor. Respecte al turisme de creuers sembla es contenta amb l'acord de limitació actual i alguna mesura de descontaminació la deixa en mans de l'APB. Enlloc es parla de limitar el nombre de passatgers a l'aeroport de Palma. La diversificació està apuntada, però no és massa concreta excepte en les noves instal·lacions de centres relacionades amb l'economia blava i altres de caràcter cultural».

Per a solucionar el problema de l’habitatge, el paquet de mesures se centra en donar suport a la iniciativa privada millorant els preus de venda i avalant hipoteques. Per això, el Fòrum remarca que «no es veu una aposta per fer créixer significativament el parc públic de lloguer social ni tampoc la rehabilitació d’edificis, molts d’ells sense utilitzar als centres dels pobles i ciutats, mesura contemplada a l’Impost de Turisme Sostenible. El sostre de preus de lloguer es fa dependre d'una llei estatal».

En altres temes socials aposta per reforçar els serveis sanitaris, rebaixant la jornada laboral a 35 hores i augmentant infraestructures de centres sanitaris, educatius, culturals i esportius. «No hi ha cap referència en la necessitat d’establir pasarel·les laborals per fer la transició de model productiu sense deixar ningú enrere», apunta el Fòrum.

Finalment, respecte a l'envelliment de la població, les propostes van dirigides a l'atenció residencial de la cronicitat i reforçar l'atenció a la cronicitat i la dependència en una economia de cures, amb la concertació del Tercer Sector, invertint 400 milions i creant 5.000 llocs de feina, per exemple amb remodelar Son Dureta. «No planteja un canvi de model cap a l'atenció domiciliària intensiva», remarquen.

Des del Fòrum volen recordar que el seu plantejament general passa per la necessitat que el Govern elabori un Pla rector de transició de model econòmic, ecològic i social, amb la participació de tota la societat civil organitzada, amb l’objectiu d'aconseguir un consens social més ample que l'actual. «Creiem fermament que no es poden deixar la sortida de la crisi i les iniciatives estratègiques únicament en mans de l'administració pública o del sector privat lucratiu», apunten.

Finalment, remarquen que perquè el canvi de model no quedi en paraules buides, «ens hem compromès a l'elaboració de propostes concretes d'acció que s'haurien de posar en marxa a mitjà i llarg termini, a través d’una Aliança Público-Privada Transformadora amb un conveni amb l'administració pública».