41 candidatures opten als Premis d’Artesania del Consell de Mallorca

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha anunciat aquest divendres que un total de 41 candidatures han formalitzat la seva inscripció als Premis d’Artesania de Mallorca que enguany arriben a la seva novena edició. Amb aquests guardons, ha explicat, «des del Consell volem correspondre la vàlua i transcendència que té l'artesania en la societat mallorquina i contribuir a donar el màxim relleu i visibilitat a les persones que hagin excel·lit en la seva obra i trajectòria i que hagin aportat elements tant per mantenir viu com innovar dins d’un sector tan important per a la nostra economia».

Novetats

Enguany, ha detallat el conseller Alzamora, la convocatòria té un pressupost de 32.000 euros (el més alt que s'hi ha destinat fins ara) i incorpora una nova categoria que sota l’epígraf de ‘Tradició de Mallorca’ «pretén garantir la salvaguarda dels coneixements, materials, tècniques i productes de l'artesania tradicional de la nostra illa perquè es transmeti a generacions esdevenidores i es continuï practicant com a mitjà de subsistència i identitat cultural», ha explicat el conseller Alzamora. Hi haurà un primer premi dotat amb 4.000 euros i un segon amb 3.000 euros.

Categories

La resta de categories mantenen el format de les edicions anteriors, a excepció del Premi Alimentació Artesana de Mallorca que s’ha desdoblat en dues categories (producte fresc i de llarga durada). El premi, enfocat a promocionar l'alimentació artesana de Mallorca, «com a reconeixement de la seva activitat en el manteniment de la tradició de les receptes pròpies de l'illa i la potenciació de l'alimentació saludable amb productes propis de l'illa», està dotat amb 4.000 euros per categoria. Completen el llistat de guardons els premis Disseny i innovació, Dona artesana, Impuls i avantguarda i Artesania sostenible.

El conseller Jaume Alzamora ha mostrat la seva satisfacció per la bona acollida que han rebut els premis durant la visita al taller dels mestres artesans Catalina Mestre i Víctor Zabala. Des del taller-botiga de Maria de la Salut el conseller Alzamora i la directora insular d’Artesania, Marta Català, han assegurat que els Premis Artesania de Mallorca que impulsa el Consell contribueixen a divulgar la feina dels mestres artesans així com promouen la captació de talent dins del sector. «Estam convençuts que els premis són un revulsiu per impulsar el relleu generacional al mateix temps que apostam per la introducció de la innovació i del disseny en els processos de producció. Tot, des del punt de vista de contribuir a la diversificació econòmica que ens permeti transformar l’actual model del monocultiu turístic», han explicat.