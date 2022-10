Eivissa posa en marxa dos parcs fotovoltaics i multiplica la seva potència renovable

El vicepresident i conseller de Transició energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, juntament amb la directora insular de Comerç, Indústria i Artesania, Irene Torres, i l'enginyer responsable del projecte, Jordi Quer, ha visitat aquest divendres el parc fotovoltaic Bosc d'en Lleó, a Eivissa, i ha indicat que amb la posada en marxa d'aquest parc i el de Can Mariano Lluqui, Eivissa multiplica per sis la seva potència instal·lada, passant de 1,29 MW a 7,96 MW.

En paraules del vicepresident, «el fet de posar en marxa aquests dos parcs permetrà que Eivissa faci una passa de gegant en el procés de penetració de renovables. Sabem que per la seva orografia, Eivissa és un territori especial per al desenvolupament d'aquest tipus de projectes, però des de l'administració no deixarem de cercar les millors fórmules per al desenvolupament de les energies netes. Des del Govern volem seguir avançant en l'objectiu que el 2023 arribem a un 25 per cent de renovables, i Eivissa ha de rebre un impuls en aquest sentit. Vull destacar que la potència sumada amb aquests dos parcs equival a donar llum a 2300 habitatges, el que suposa una reducció de 4125 tones de CO2 cada any».

Yllanes ha indicat, a més, que «aquests dos parcs suposen un canvi important per a l'illa, que incrementa exponencialment la producció d'energies netes, el que implicarà un estalvi en el consum de combustibles fòssils. Ja vàrem anunciar que Balears deixava d'utilitzar el fuel en els dos motors de la central tèrmica d'Eivissa, fet que suposava posar punt i final a la utilització d'aquest combustible a l'illa però també a les Balears. Aquestes passes, junt amb la posada en marxa d'autoconsums compartits, són l'eix central del Govern en el procés de descarbonització de les Illes Balears».

Detalls dels parcs fotovoltaics

El parc fotovoltaic Bosc d'en Lleó està situat al polígon 18, parcel·la 39, de Sant Antoni de Portmany i sumarà 3,659 MWp i 3,08 MWn. Per a la posada en marxa del projecte s'instal·laran un total d'11.088 panells solars de 330 Wp de potència unitària i 28 inversors de 110 kW, que ocuparan 3,65 hectàrees.

Pel que fa al parc fotovoltaic Can Mariano Lluqui, està situat al polígon 3, parcel·la 82, de Sant Joan de Labritja i sumarà 3,019 MWp i 2,475 MWn. Aquest parc ja genera energia gràcies als 9.240 panells solars instal·lats de 330 Wp de potència unitària i un inversor de 2.475 kW. Val a dir que la modificació del projecte inicial ha permès una reducció de la superfície ocupada que serà de 2,99 hectàrees en els mateixos terrenys prevists en el projecte inicial.