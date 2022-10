El Consell crearà el nou centre cinegètic de Mallorca a Son Macià

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha visitat aquest diarts la finca de Son Macià (Manacor) on el Consell de Mallorca ubicarà un centre cinegètic. Es tracta d’un espai on poder realitzar activitats formatives i pràctiques cinegètiques i on dur a terme projectes de recerca i de conservació d’espècies autòctones. Es tracta d’una finca que el Consell ha arrendat per un període de deu anys i que substituirà les instal·lacions de Capocorb (Llucmajor).

Durant la visita, el conseller Alzamora ha explicat que les noves instal·lacions podrien començar a funcionar properament i serviran, entre d’altres per a centralitzar el projecte de recuperació del conill de camp. De fet, en els darrers anys, s’ha produït una mitjana de 150 conills anuals d’elevada resistència contra la mixomatosi i la pneumònia hemorràgica vírica, que s’han traslocat a diversos vedats. En aquests moments, el Consell avança en un projecte que permetrà la imminent importació de conills de Castella la Manxa per a poder repoblar Mallorca. Es tracta d’exemplars genèticament compatibles amb la població de conills locals. Aquests avenços en el maneig del conill de camp, ha explicat, Alzamora, «no haurien estat possibles sense disposar d’un centre experimental de recerca i gestió».

En aquest sentit, Jaume Alzamora ha destacat que al marge de la gestió cinegètica, el nou centre «esdevindrà un punt de referència per a poder seguir recuperant espècies autòctones i tot de la mà d’activitats de conscienciació mediambiental». Segons Alzamora, «volem desenvolupar un programa d’activitats formatives i que aquest sigui un espai obert», ha assegurat. Així, ha avançat que «es fomentaran el vessant pedagògic i educatiu amb visites visites escolars. La idea és recuperar part del patrimoni etnològic de Mallorca lligat a fora vila».

Durant la visita el conseller ha estat acompanyat pel batle de Manacor, Miquel Oliver, i Jaume Tomàs, director insular de Caça. Oliver ha agraït la decisió del consell d’ubicar a Manacor aquestes instal·lacions que, ha assenyalat, «també contribuiran a millorar l’entorn rural del municipi». El director insular de Caça, per la seva banda, ha destacat que amb la posada en marxa del centre «donam resposta a una necessitat».